Ja, tief in ihren Herzen sind sicher auch die Journalisten-Kollegen aus Österreich ganz nette Leut’. Am Freitag jedenfalls waren sie’s noch. Man begrüßte sich herzlich im Pressezentrum in Oberstdorf, man witzelte und spekulierte und war sich einig: Das könnte diesmal auf den Schanzen der Tournee wirklich ein heißes Duell werden zwischen Schwarz-Rot-Gold und Rot-Weiß-Rot.

