Der König von Seefeld ist auch der Dominator von Otepää. Kombinierer Vinzenz Geiger stellte auch beim Weltcup in Estland seine starke Form unter Beweis und gewann sowohl den Einzelwettbewerb am Samstag als auch das Compact-Rennen am Sonntag.

