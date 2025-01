In diesem Jahr gibt es eine Lücke im Radsport-Kalender. Mit dieser Nachricht überraschte Veranstalter RC Allgäu nun die Allgäuer Radsport-Szene. „Mit Bedauern müssen wir mitteilen, dass die geplanten Radrennen in Schweinlang am 11. und 12. April leider abgesagt werden müssen“, heißt es in einer Mitteilung des Radclubs.

