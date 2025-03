Oberstdorfer Vinzenz Geiger holt sich unverhofft Kombinierer-Gesamtweltcup

Norwegens Star-Kombinierer Jarl Magnus Riiber hat sich überraschend schon eine Woche vor dem Saisonende aus dem aktiven Profisport verabschiedet und den Titel im Gesamtweltcup verschenkt. Der 27-Jährige teilte am Sonntag mit, beim Heimspiel am Holmenkollen von Oslo letztmals an den Start zu gehen und in der kommenden Woche nicht mehr im finnischen Lahti anzutreten.

Riiber drehte eine Ehrenrunde und ließ sich als 45. der Tageswertung mit Champagner von den im Ziel wartenden Kollegen feiern. Der Norweger, der wegen einer chronischen Darmkrankheit frühzeitig Schluss macht, dominierte die Szene in den vergangenen Jahren und tritt mit elf WM-Titeln ab.

Er gilt als mit Abstand erfolgreichster Athlet in der Geschichte der Nordischen Kombination. Die Chance auf einen sechsten Titel im Gesamtweltcup ließ er nun in Führung liegend einfach sausen.

Vinzenz Geiger gewinnt letzten Sprint gegen Riiber

Diese Trophäe gewinnt somit erstmals der deutsche Olympiasieger Vinzenz Geiger, der mit Tagesrang zwei hinter dem Finnen Ilkka Herola an Riiber vorbeizog und von allen anderen Rivalen nicht mehr einzuholen ist. In einem letzten großen Duell hatte Geiger am Samstag den Zielsprint gegen Riiber gewonnen und anschließend den norwegischen König Harald besucht.

Bei den Frauen geht die große Kristallkugel an Nathalie Armbruster. Die 19 Jahre alte Schülerin aus dem Schwarzwald machte bereits am Samstag den bisher größten Triumph ihrer Karriere perfekt. „Ich bin so, so glücklich. Das ist immer noch unwirklich. Ich möchte meiner Familie und meinem Freund danken. Morgen halte ich diese Kugel in den Händen, wow“, sagte Armbruster, die den Tränen nah war, im ZDF. Die WM war mit einer Silbermedaille im Mixed und zwei schwächeren Leistungen im Einzel eher enttäuschend für sie verlaufen.

Icon Vergrößern Nathalie Armbruster hat den Gesamtweltcup gewonnen. Foto: Christoffer Andersen/NTB/dpa Icon Schließen Schließen Nathalie Armbruster hat den Gesamtweltcup gewonnen. Foto: Christoffer Andersen/NTB/dpa