Vom Japan nach Hessen: Skispringerinnen peilen den nächsten Höhenflug an

Die deutschen Skispringerinnen hatten zum Heimweltcup in Willingen eindeutig die anstrengendere Anreise als ihre männlichen Kollegen. Während Karl Geiger, Philipp Raimund und Co. vom Skiflug-Weltcup in Oberstdorf nach Hessen fuhren, waren Katharina Schmid und ihre Teamkolleginnen am vergangenen Wochenende noch bei den Weltcup-Springen in Zao (Japan) gefordert.

„Wir sind über 14 Stunden aus Japan zurückgeflogen, die Heimreise hat einen ganzen Tag gedauert. Ich bin froh, dass wir anschließend zwei Tage frei hatten. Am Mittwoch habe ich noch eine Krafteinheit absolviert, gesprungen bin ich in dieser Woche nicht mehr“, sagte Selina Freitag, die sich ebenso wie Agnes Reisch (Missen) auf die größte Normalschanze im Weltcup freut.

Bundestrainer Kuttin freut sich auf den Auftritt von Emely Torazza

Gespannt ist hingegen Bundestrainer Heinz Kuttin auf Emely Torazza (SC Oberstdorf). „Emily hat zuletzt im Intercontinentalcup vier Wettkämpfe in Reihe gewonnen. Das ist sehr hoch einzuschätzen. Ich freue mich, sie in Willigen springen zu sehen und glaube, dass sie dafür gewappnet ist“, sagte Kuttin.

Für Karl Geiger geht es nach den Ergebnissen (Platz 10 und 11) beim Skifliegen in Oberstdorf darum, weiter Selbstvertrauen vor der WM Ende Februar in Trondheim zu tanken. „Willingen ist eine schwierige Schanze, ich konnte dort aber auch schon gewinnen.“, sagte der Oberstdorfer.

Das Aufgebot der DSV-Skispringer

Frauen

- Selina Freitag (WSC Erzgebirge Oberwiesenthal)

- Agnes Reisch (WSV Isny)

- Katharina Schmid (SC Oberstdorf)

- Juliane Seyfarth (WSC Ruhla)

- Emely Torazza (SC Oberstdorf)



Männer

- Markus Eisenbichler (TSV Siegsdorf)

- Karl Geiger (SC Oberstdorf)

- Felix Hoffmann (SWV Goldlauter Haidersbach)

- Stephan Leyhe (SC Willingen)

- Pius Paschke (WSV Kiefersfelden)

- Philipp Raimund (SC Oberstdorf)

- Luca Roth (SV Meßstetten)

- Constantin Schmid (WSV Oberaudorf)

- Adrian Tittel (SG Nickelhütte Aue)

- Andreas Wellinger (SC Ruhpolding)

Das Programm beim Weltcup in Willingen

Freitag, 31. Januar, 16.10 Uhr: HS 147, Mixed-Team

Samstag, 1. Februar, 11 Uhr: HS 147, Qualifikation Frauen; 12 Uhr Einzel Frauen

Samstag, 1. Februar, 14.30 Uhr: HS 147, Qualifikation Männer; 16 Uhr Einzel Männer

Sonntag, 2. Februar, 14.30 Uhr: HS 147, Qualifikation Männer; 16.10 Uhr Einzel Männer