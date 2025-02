Diese Allgäuer Wintersportler jubeln bei der WM am Fjord

Am dritten Wettkampftag der Nordischen Ski-WM in Trondheim hat der Deutsche Skiverband seine ersten Medaillen gewonnen. Skispringerin Selina Freitag, die für den WSC Erzgebirge Oberwiesenthal startet, am Stützpunkt Oberstdorf trainiert und in Fischen wohnt, gewann im Einzelspringen von der Normalschanze mit Silber die erste WM-Medaille für Deutschland, eine Stunde später zog das Mixed-Team der Kombinierer mit den beiden Oberstdorfern Vinzenz Geiger und Julian Schmid nach – und gewann hinter Norwegen ebenfalls Silber.

