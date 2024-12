Hilfe für Hunderte kranke Kinder: Das ist am SPZ in Marktoberdorf geplant

Die Zulassung dauerte mehrere Jahre, jetzt fiebern die Beteiligten der Eröffnung entgegen: Am 2. Januar startet das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) Allgäu in Marktoberdorf. Es soll das Leben von Hunderten schweren kranken Kindern und deren Familien erleichtern. Darum geht es:

Was ist ein SPZ?

„Die Sozialpädiatrischen Zentren (SPZ) in Deutschland sind Einrichtungen der ambulanten Krankenversorgung, die auf Kinder und Jugendliche spezialisiert sind“, teilt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung mit. „Bei einer Erkrankung oder bei dem Verdacht auf eine Erkrankung, in deren Folge es zu Störungen in der kindlichen Entwicklung, Behinderungen, Verhaltensauffälligkeiten oder seelischen Störungen kommt oder kommen kann, bieten Sozialpädiatrische Zentren fachliche Hilfe und Unterstützung.“ Die SPZ arbeiten interdisziplinär, also mit Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen.

Wie viele solcher Einrichtungen gibt es?

Bundesweit gibt es 160 SPZ. Im Bezirk Schwaben existierten bislang nur zwei: in Augsburg und Memmingen. In beiden Einrichtungen gibt es lange Wartelisten. Mit dem neuen SPZ in Marktoberdorf soll nun eine Versorgungslücke geschlossen werden. Zusammengefasst: „Die Familien haben oftmals einen hohen Leidensdruck. Durch das SPZ wird eine wohnortnahe, ambulante Diagnostik und Behandlung ermöglicht, die lange Wege erspart und hilft, stationäre Aufenthalte zu vermeiden.“ Das erklärten Dr. Hendrik Jünger, Chefarzt der Kinderklinik Kempten, Dr. Markus Rauchenzauner, Chefarzt der Kinderklinik Kaufbeuren sowie die Leiterin des neuen SPZ, Dr. Friederike Wilbert, im Gespräch mit unserer Redaktion. Zuletzt hatte das Aus für das privat betriebene Zentrum für interdisziplinäre Neuropädiatrie (ZiNK) in Kempten für Schlagzeilen gesorgt. „Wir wollen das hinter uns lassen“, sagt Dr. Jünger. Untersucht und behandelt werden sollen in Marktoberdorf beispielsweise Kinder mit Epilepsie, Entwicklungsstörungen, Trisomie 21 (“Down-Syndrom“) oder Cerebralparese, einer Bewegungsstörung, deren Ursache in einer frühkindlichen Hirnschädigung liegt. Das SPZ ist Anlaufstelle für chronisch neurologisch erkrankte Säuglinge, Kinder und Jugendliche und deren Familien.

Wer betreibt das neue SPZ in Marktoberdorf?

Gemeinsamer Träger sind: Klinikverbund Allgäu, Kliniken Ostallgäu-Kaufbeuren und Lebenshilfe Ostallgäu.

Wo eröffnet das neue SPZ in Marktoberdorf und wie groß ist es?

Das ambulante Zentrum entsteht in ehemaligen Praxisräumen in der Georg-Fischer-Str. 7b. Die neuen, barrierefreien Behandlungsräume umfassen etwa 340 Quadratmeter. Das neue Team besteht aus gut einem Dutzend Spezialistinnen und Spezialisten: Neben dem ärztlichen Bereich gehören dazu Psychologen, Physiologen sowie Fachleute aus den Bereichen Ergotherapie, Logopädie und Sozialpädagogik. „Wir sind eng vernetzt mit weiteren Einrichtungen“, sagt Dr. Wilbert. Das SPZ dürfte laut Dr. Jünger „einigen Hundert Kindern“ aus der Region eine dauerhafte Behandlung ermöglichen. „Wenn der Bedarf besteht, kann es auch wachsen“, kündigt er an.

Können Eltern von chronisch-neurologisch erkrankten Kindern ihren Nachwuchs schon jetzt für das SPZ anmelden?

Ja. Ein Anmeldeformular gibt es auf www.spzallgaeu.de. Wichtig: Es muss eine Überweisung durch einen Kinderarzt dokumentiert sein. „Die Zahl der Anmeldungen steigt wöchentlich“, sagt Dr. Jünger. Sie werden vom ärztlichen Team gesichtet und Termine an die Familien weitergegeben. Ab Mitte Januar soll das SPZ auch telefonisch erreichbar sein.

Warum liegt das neue SPZ in Marktoberdorf und nicht in Kempten, der größten Stadt im Allgäu?

Hintergrund ist, dass der Zulassungsausschuss, der paritätisch aus Vertretern der Kassenärztlichen Vereinigung und der Krankenkassen besetzt ist, für Kempten für Kempten wegen der Nähe zum SPZ in Memmingen wohl kein grünes Licht gegeben hätte.