Star-Kritiker Denis Scheck und die 100 besten Bücher der Welt

Denis Scheck ist ein Star der Literaturkritik. Er liebt gute Bücher und tritt schlechte in die Tonne. Zu Gast in der Buchhandlung Rupprecht in Kempten.

04.06.2022 | Stand: 12:02 Uhr

Da kann man schon mal schnell den Überblick verlieren: 70.000 Bücher erscheinen in Deutschland im Schnitt jährlich. So war das zumindest in den vergangenen vier, fünf Jahren. Wer soll das nur alles lesen? Und für die ohnehin immer weniger werdenden Leserinnen und Leser stellt sich eine Frage ganz besonders: Was soll ich bitteschön lesen? Ja, die gute Buchhandlung vor Ort könnte helfen; Tipps findet man aber auch woanders zur Genüge, in Zeitungen und Zeitschriften, im Internet sowieso, im Radio und auch im Fernsehen. Dort moderiert Denis Scheck seit fast 20 Jahren als „Streiter für das Gute, Schöne, Wahre“ das ARD-Magazin „Druckfrisch“. Er spricht mit Autorinnen und Autoren über ihre Bücher, kommentiert süffisant die aktuelle Spiegel-Bestsellerliste und gibt eine persönliche Buchempfehlung ab mit den Worten: „Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue.“ Mit seinem Buch „Schecks Kanon“ hat er sich recht mutig noch weiter hinausgelehnt, denn er stellt nicht weniger als die „100 wichtigsten Werke der Weltliteratur“ vor (Piper, 480 Seiten, mit Illustrationen von Torben Kuhlmann; 18 Euro).

