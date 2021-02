Der Deutsche Wetterdienst warnt ab Mittwochabend vor starken Schneefällen in den Landkreisen Lindau, Oberallgäu und Ostallgäu. Und zwar bis Freitagmorgen.

13.01.2021 | Stand: 21:19 Uhr

Heftige Schneefälle bis einschließlich Freitagmorgen: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat am Mittwochabend eine Unwetterwarnung für den bayerischen Alpenrand herausgegeben. Zwischen den Landkreisen Lindau und Garmisch-Partenkirchen soll es in der Nacht auf Donnerstag und am Tag darauf kräftig schneien.

Betroffen sind vor allem der östliche Landkreis Lindau, das südliche Ober- und Ostallgäu sowie der südliche Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Bis zu 60 Zentimeter Neuschnee

Oberhalb von 800 Höhenmetern erwarten Meteorologen starke Schneefälle mit Mengen zwischen 30 und 50 Zentimeter Neuschnee. In sogenannten Staulagen können sogar bis zu 60 Zentimeter erreicht werden.

Bilderstrecke

Wintereinbruch im Allgäu

1 von 12 Ein winterlicher Morgen in Marktoberdorf. Eine Straßenlampe steht in schneebedeckter Landschaft. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Ein winterlicher Morgen in Marktoberdorf. Eine Straßenlampe steht in schneebedeckter Landschaft. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 2 von 12 Des einen Freud, des einen Leid. Ein Wingkiter bei Buchenberg surft mit seinen Ski auf dem Schnee. Bild: Matthias Becker, AZV Des einen Freud, des einen Leid. Ein Wingkiter bei Buchenberg surft mit seinen Ski auf dem Schnee. Bild: Matthias Becker, AZV 3 von 12 Heftige Windböen wehen den Schnee bei Friesenried über eine Landstraße. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Heftige Windböen wehen den Schnee bei Friesenried über eine Landstraße. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 4 von 12 Viel Neuschnee überzieht die Bäume am Tiefental bei Roßhaupten. Bild: Benedikt Siegert, AZV Viel Neuschnee überzieht die Bäume am Tiefental bei Roßhaupten. Bild: Benedikt Siegert, AZV 5 von 12 Der Winterdienst hat viel zu tun bei Buchenberg in Richtung Wengen. Bild: Matthias Becker, AZV Der Winterdienst hat viel zu tun bei Buchenberg in Richtung Wengen. Bild: Matthias Becker, AZV 6 von 12 Einskristalle umgeben ein Schilfrohr in der Gemeinde Halblech. Bild: Michael Straub, AZV Einskristalle umgeben ein Schilfrohr in der Gemeinde Halblech. Bild: Michael Straub, AZV 7 von 12 Ein Auto ist auf den verschneiten Straßen bei Weitnau (Höhe Hellengerst) unterwegs. Bild: Matthias Becker, AZV Ein Auto ist auf den verschneiten Straßen bei Weitnau (Höhe Hellengerst) unterwegs. Bild: Matthias Becker, AZV 8 von 12 Bäume ragen aus der mit Neuschnee überzogenen Landschaft bei Kaufbeuren. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Bäume ragen aus der mit Neuschnee überzogenen Landschaft bei Kaufbeuren. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 9 von 12 Ein Auto ist im Schneetreiben bei Friesenried noch auf den Straßen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Ein Auto ist im Schneetreiben bei Friesenried noch auf den Straßen. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 10 von 12 Nur ein Fahrzeug überquert die Brücke in einem verschneiten Waldstück am Tiefental bei Roßhaupten. Bild: Benedikt Siegert, AZV Nur ein Fahrzeug überquert die Brücke in einem verschneiten Waldstück am Tiefental bei Roßhaupten. Bild: Benedikt Siegert, AZV 11 von 12 Ein Auto in Markoberdorf fährt am frühen Morgen über eine schneebedeckte Straße. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Ein Auto in Markoberdorf fährt am frühen Morgen über eine schneebedeckte Straße. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa 12 von 12 Schneebedeckte Straßen auch bei Weitnau auf Höhe Hellengerst. Bild: Matthias Becker, AZV Schneebedeckte Straßen auch bei Weitnau auf Höhe Hellengerst. Bild: Matthias Becker, AZV 1 von 12 Ein winterlicher Morgen in Marktoberdorf. Eine Straßenlampe steht in schneebedeckter Landschaft. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa Ein winterlicher Morgen in Marktoberdorf. Eine Straßenlampe steht in schneebedeckter Landschaft. Bild: Karl-Josef Hildenbrand, dpa

Vielerorts auf den Straßen soll es laut DWD glatt werden. Straßen könnten stellenweise unpassierbar sein. Außerdem können Bäume unter der Schneelast zusammenbrechen. Der Wetterdienst appelliert an alle Menschen, in den betroffenen Gebieten möglichst nicht mit dem Auto zu fahren. Wer das dennoch tun muss, soll unbedingt auf Winterausrüstung achten.

Verkehrschaos in ganz Deutschland

Bereits am Mittwoch hatte der viele Schnee in ganz Deutschland teilweise für Verkehrschaos geführt. In Oberbayern ist bei einem schweren Unfall mit drei Lastwagen ein Mann tödlich verletzt worden.

Bereits am Dienstag hat das schlechte Wetter an einigen Stellen im Westallgäu den Verkehr lahmgelegt. Auch im Ostallgäuer Günztal war es zu zahlreichen Verkehrsunfällen und Behinderungen gekommen.

Erhebliche Lawinengefahr in den Allgäuer Alpen

In Teilen der bayerischen Alpen besteht darüber hinaus derzeit die zweithöchste Lawinenwarnstufe. Die Gefahr ist laut dem bayerischen Lawinenwarndienst vor allem in den Allgäuer, Ammergauer und Werdenfelser Alpen oberhalb von 1800 Metern groß. Dager warnen Allgäuer Experten: Im Corona-Winter sind viele Skitouren-Anfänger unterwegs. Darum sei es auch auf den geschlossenen Pisten gefährlich.