So hoch ist die Gefahr durch Starkregen im Allgäu

Hochwasser ist die am häufigsten auftretende Naturgefahr in Bayern, besonders im Allgäu. Wie oft und in welcher Form es auftritt, hängt dabei vom Wohnort ab.

26.04.2023 | Stand: 15:02 Uhr

Er kann Keller fluten, Autos davontragen, schmale Bäche in reißende Flüsse verwandeln. Starkregen – und daraus resultierendes Hochwasser – ist die am häufigsten auftretende Naturgefahr in Bayern. "Etwa die Hälfte der Personen- und Sachschäden durch Naturgefahren gehen auf Überschwemmungen durch Hochwasserereignisse zurück", schreibt das bayerische Landesamt für Umwelt. Und die Gefahr nimmt zu. Starkregenereignisse werden in Zukunft immer wahrscheinlicher – eine Folge des Klimawandels. Das trifft auch die Region. Doch es bestehen Unterschiede zwischen den Landkreisen.

