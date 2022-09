Starzlachklamm: Perfekt für Wandern, Klettern oder Canyoning

Die Starzlachklamm in Sonthofen im Allgäu ist oft Ausgangspunkt für eine Wanderung. In der Starzlachklamm gibt es mehr zu sehen als nur tosende Wasserfälle.

05.09.2022 | Stand: 14:39 Uhr

Wer einmal dort war, kann es bestätigen: Ein Besuch der Starzlachklamm im Allgäu lohnt sich. Immer. Sie gilt als bedeutendstes Naturdenkmal Sonthofens. Erschlossen wurde die beeindruckende Klamm bei Burgberg im Jahr 1932. Unter Naturschutz steht sie seit 1951.

Die Starzlachklamm lockt jährlich Zehntausende von Touristinnen und Touristen jeden Alters zur Wanderung, zum Canyoning oder auch zum Klettern. Einige sagen, sie sei die schönste Klamm im Allgäu. Geöffnet ist sie vom 1. Mai bis einschließlich 1. November.

Der Gebirgsbach Starzlach entspringt in 1070 Metern Höhe und hat die Klamm in Millionen von Jahren ausgewaschen. In der Starzlachklamm stürzt das Wasser auch einen mehr als zwölf Meter hohen Wasserfall herunter.

Daten und Fakten zur Starzlachklamm

· Öffnungszeiten: 1. Mai bis einschließlich 1. November

· Parkplatz: Wanderparkplatz im Sonthofener Ortsteil Winkel

· Aktivitäten: Wandern, Canyoning, Klettern

· Eintrittspreise: 3,50 Euro Erwachsene und 2 Euro Kinder

· Einkehrmöglichkeit: Klammhütte, Gasthof Alpenblick, Alpe Topfen

· Erschließung: Touristisch zugänglich gemacht im Jahr 1932

Parkplatz für Besuch der Starzlachklamm

Für Familien ist das Wandern zur und in der Starzlachklamm am Fuß des Grünten besonders schön: Der Rundweg mit Start im Sonthofener Ortsteil Winkel ist auch mit Kindern machbar und durchaus aufregend. Fahrräder und Kinderwagen sind in der Klamm allerdings nicht erlaubt. Für Rollstühle ist der Weg durch die Klamm nicht ausgelegt. Vor oder nach der Wanderung geht’s zur Stärkung in die Starzlachklamm-Hütte zu Klammwirt Rudi.

An schattigen Stellen kann es schon mal kalt und rutschig werden, gerade im Herbst. Wie hier in der Starzlachklamm. Bild: Ralf Lienert (Archiv)

Der Wanderparkplatz ist gebührenpflichtig und an schönen Tagen sowie in den Ferien oft schon in den Morgenstunden gut ausgelastet. Ein Ausweichparkplatz für den Wanderungsbeginn befindet sich gegenüber des Burgberger Friedhofes. Von dort sind es zehn Minuten Fußweg bis Winkel. Wenn auch dort alle Parkplätze belegt sind, ist die Sonthofener Marktanger-Tiefgarage eine Alternative. In einer halben Stunde ist dann Winkel erreicht.

Zwei Stunden Rundweg durch die Starzlachklamm

Wie lang laufen die Besucherinnen und Besucher durch die Starzlachklamm? Der Rundweg mit rund vier Kilometern ist nach ungefähr zwei Stunden gemeistert. Je nachdem, wie lange der Blick auf tosende Wasserfälle oder überhängende Felswände bleibt.

Die Eintrittspreise zur Starzlachklamm

· 3,50 Euro Erwachsene

· 2 Euro Kinder

· 50 Cent Ermäßigung mit Allgäu-Walser-Card

· Gruppen ab zehn Personen zahlen 2,50 Euro pro Person

Canyoning in der Starzlachklamm

Ein Abenteuer im Einklang mit der Natur. Dafür steht die Erlebnissportart Canyoning auch im Allgäu. Das Begehen einer Schlucht von oben nach unten: das bedeutet Canyoning. In spezieller Ausrüstung geht’s durch die Schluchten abwärts – durch Abseilen, Klettern, Springen, Rutschen, Schwimmen oder Tauchen.

Canyoning ist dementsprechend nicht ganz ungefährlich. Nach Starkregen kam es Anfang September 2022 in der Starzlachklamm zu einem tragischen Unfall. Eine 27-jährige Frau verunglückte tödlich.

Die Starzlachklamm als Klettergebiet

Nur für geübte und athletische Kletterer ist die Kletterwand in der Starzlachklamm geeignet. Die Wände liegen im Wald, können je nach Witterung auch nass sein. Ende der 1980er Jahre hatte in der Starzlachklamm das moderne Sportklettern im Allgäu begonnen.