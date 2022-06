"Ausweichen für Fernverkehr kaum möglich": Das rät die Allgäuer Polizei Autofahrern auf der A7

Wie ist der Verkehr an Pfingsten auf der A7? Sorgen die Baustelle am Allgäuer Tor und der Grenztunnel Füssen für Stau? Verkehrsprognose und Umfahrungshinweise.

02.06.2022 | Stand: 17:59 Uhr

Stau am Allgäuer Tor oder am Grenztunnel Füssen: Bereits abseits von Ferien und langen Wochenenden müssen sich Autofahrer auf der A7 regelmäßig in Geduld üben. Wie wird die Lage am langen Pfingstwochenende sein, wenn in Bayern auch noch die Ferien starten? Wie verhalten sich Urlauber korrekt im Stau und welche Bußgelder drohen auf der Autobahn?

Die wichtigsten Fragen und Antworten für Reisende.

Stau auf der A7 wegen der Baustelle zwischen Dietmannsried und Bad Grönenbach: Wie wird die Lage an Pfingsten?

Die Polizei im Allgäu rechnet auf der A7 im Baustellenbereich zwischen Dietmannsried und Bad Grönenbach auch an Pfingsten mit erhöhter Staugefahr. Dies gelte noch bis in den Juli hinein. Bis dahin würden die Bauarbeiten noch andauern, antwortet Polizei-Pressesprecher Dominic Geißler auf Nachfrage unserer Redaktion.

Stau am Grenztunnel Füssen: Wie wird der Verkehr zwischen Bayern und Österreich?

"Erfahrungsgemäß kommt es an Hauptreisewochenenden regelmäßig bereits ab Vormittag zur Blockabfertigung am Grenztunnel Füssen", sagt Geißler. Damit drohen Autofahrern auf dem Weg ins Pfingstwochenende ebenfalls lange Wartezeiten im Stau.

Verkehr an Pfingsten auf der A7: Welche Umfahrungen gibt es?

"Nachdem die Blockabfertigung am Grenztunnel Füssen in der Regel mit der sehr hohen Auslastung beziehungsweise Überlastung der Fernpassbundesstraße zusammenhängt, bleibt Fernreisenden nur eine großräumige Umfahrung", erklärt der Pressesprecher. Er rät von einer Umfahrung über nahegelegene Ortschaften ab.

Dies würde lediglich zu zusätzlichen Überlastungen auf den Nebenstrecken oder innerorts führen. Und selbst die ortskundigen Anlieger, die die kleinen Grenzübergänge als Ausweichmöglichkeit nutzen, würden binnen kurzer Zeit ebenfalls wieder auf der Fernpassbundesstraße landen - und damit im Stau. "Das Problem ist der Fernpass", sagt Geißler.

Auf der A7 gibt es derzeit eine Baustelle zwischen Dietmannsried und Bad Grönenbach. Die Polizei rechnet auch an Pfingsten mit Stau auf der Strecke. Bild: Matthias Becker (Archiv)

Umfahrungen A7 bei Stau an Pfingsten: Welche Orte im Allgäu besonders betroffen?

Potenziell alle Orte, die parallel zu den Strecken liegen, sind vom Stau betroffen, erläutert Geißler. "Dies wird aber auch von der Routenempfehlung der Navigationsgeräte abhängen", sagt er. Mit Sicherheit könne die Polizei demnach nicht sagen, ob und welche Orte im Allgäu besonders von dem ausweichenden Verkehr betroffen sein könnten. Mögliche Ausweichrouten, die das Navi vorschlagen könnte, wären bei der Baustelle am Allgäuer Tor über Woringen oder Wolfertschwenden.

Navi-Umleitung an Pfingsten auf der A7: Sparen Autofahrer wirklich Zeit?

"Hier ist eine pauschale Aussage nicht möglich", antwortet Geißler. "Ein Ausweichen für den Fernverkehr ist kaum möglich. Besser ist es, die Fahrt antizyklisch zu planen." Wer jedoch nur eine Fahrt quer durch das Allgäu (Kempten – Füssen oder Memmingen - Kempten) plane, für den könne am Reisewochenende ein Ausweichen auf Nebenstraßen sinnvoll sein.

Stau auf der A7: Welche Bußgeldern drohen Autofahrern auf der Autobahn?

Wie verhalten sich Autofahrer richtig im Stau? Folgende Tipps und Regeln hat der ADAC für Reisende zusammengefasst:

Aussteigen auf die Autobahn ist verboten: Laut der Straßenverkehrsordnung (§ 18 Abs. 9 Satz 1) ist das Verlassen des Wagens auf der Autobahn nicht gestattet. Eine Ausnahme ist die Sicherung einer Unfallstelle.

Laut der Straßenverkehrsordnung (§ 18 Abs. 9 Satz 1) ist das Verlassen des Wagens auf der Autobahn nicht gestattet. Eine Ausnahme ist die Sicherung einer Unfallstelle. Rechtzeitig Rettungsgasse bilden: Bereits wenn der Verkehr stockt, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Folgende Regeln gelten dabei: Die Rettungsgasse muss immer zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen gebildet werden und der Standstreifen muss für Pannenfahrzeuge frei bleiben. Wer keine Rettungsgasse bildet muss mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Bereits wenn der Verkehr stockt, müssen Autofahrer eine Rettungsgasse bilden. Folgende Regeln gelten dabei: Die Rettungsgasse muss immer zwischen dem linken und den übrigen Fahrstreifen gebildet werden und der Standstreifen muss für Pannenfahrzeuge frei bleiben. Wer keine Rettungsgasse bildet muss mit einem Bußgeld von mindestens 200 Euro, zwei Punkte in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Im Stau von rechts überholen: Steht der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen, darf rechts überholt werden. Dabei ist eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h erlaubt. Fährt der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen mit höchstens 60 km/h, darf ebenfalls rechts mit einer Differenzgeschwindigkeit von höchstens 20 km/h überholt werden. Wer rechts fährt, darf damit höchstens mit 80 km /h unterwegs sein. Bei Verstoß drohen eine Geldbuße von 100 Euro sowie ein Punkt.

Steht der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen, darf rechts überholt werden. Dabei ist eine maximale Geschwindigkeit von 20 km/h erlaubt. Fährt der Verkehr auf dem linken Fahrstreifen mit höchstens 60 km/h, darf ebenfalls rechts mit einer Differenzgeschwindigkeit von höchstens 20 km/h überholt werden. Wer rechts fährt, darf damit höchstens mit 80 km /h unterwegs sein. Bei Verstoß drohen eine Geldbuße von 100 Euro sowie ein Punkt. Auf der Autobahn rückwärts fahren oder wenden ist verboten: Die einzige Ausnahme ist, wenn Autofahrer von der Polizei aufgrund von Umleitungen dazu aufgefordert werden. Wer eigenständig handelt, muss dagegen mit einer Geldbuße bis zu 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen.

Die einzige Ausnahme ist, wenn Autofahrer von der Polizei aufgrund von Umleitungen dazu aufgefordert werden. Wer eigenständig handelt, muss dagegen mit einer Geldbuße bis zu 200 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Standstreifen freihalten: Dieser ist Pannenfahrzeugen vorbehalten. Wer ihn grundlos blockiert, riskiert 75 Euro Bußgeld sowie einen Punkt. Nur wenn Verkehrszeichen es erlauben, darf der Standstreifen in Ausnahmefällen befahren werden.

Dieser ist Pannenfahrzeugen vorbehalten. Wer ihn grundlos blockiert, riskiert 75 Euro Bußgeld sowie einen Punkt. Nur wenn Verkehrszeichen es erlauben, darf der Standstreifen in Ausnahmefällen befahren werden. Finger weg vom Handy: Ohne Freisprechanlage ist das Telefonieren und sogar Tippen auf dem Handy verboten. Ausnahme: Der Motor ist abgeschaltet. Wer beim Tippen oder Telefonieren erwischt wird, muss zwischen 100 und 200 Euro Bußgeld zahlen. Zusätzlich erhalten Verkehrssünder zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot auferlegt.

Ohne Freisprechanlage ist das Telefonieren und sogar Tippen auf dem Handy verboten. Ausnahme: Der Motor ist abgeschaltet. Wer beim Tippen oder Telefonieren erwischt wird, muss zwischen 100 und 200 Euro Bußgeld zahlen. Zusätzlich erhalten Verkehrssünder zwei Punkte in Flensburg und einen Monat Fahrverbot auferlegt. Motorräder dürfen sich nicht durchschlängeln: Das gilt als unzulässiges Rechtsüberholen und wird mit einer Geldbuße von 100 Euro und einem Punkt bestraft.

Das gilt als unzulässiges Rechtsüberholen und wird mit einer Geldbuße von 100 Euro und einem Punkt bestraft. Andere Fahrer an Engstellen einfädeln lassen: Das hat tatsächlich nichts mit Vordrängeln zu tun: Damit der Verkehr nicht zum Stocken kommt, müssen sich Fahrer erst unmittelbar vor der Engstelle im Reißverschlussverfahren einordnen.

