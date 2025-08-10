Ferien-Ende in mehreren Bundesländern - wo gibt es aktuell Stau?

Während Bayern und Baden-Württemberg mitten in den Sommerferien stecken, gehen in anderen Bundesländern die Ferien zu Ende. Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen starten am kommenden Montag, 11.8.2025, in das neue Schuljahr. Dementsprechend ist zu erwarten, dass es über das Wochenende voll wird auf den Straßen. Bestes Ausflugswetter zieht Ausflügler in Richtung Süden – auf der anderen Seite kehren zahlreiche Urlauber aus dem Süden heim.

Rückreisewelle nach den Sommerferien in mehreren Bundesländern: Wo staut es sich?

Wir haben das komplette Wochenende die Verkehrslage im Allgäu auf A7, A96, B12 und B19 im Blick und geben auch für die österreichischen Stau-Hotspots wie Fernpass, Brenner und Tauern-Autobahn den Überblick: Wo staut es sich aktuell im Allgäu und wo brauchen Autofahrer aus Richtung Österreich, Italien und Kroatien besonders viel Geduld?

A7 : Immer wieder stockender Verkehr am Grenztunnel Füssen. Aktuell braucht man in Fahrtrichtung Norden ein paar Minuten länger.

A7 : Stau zwischen Kreuz Memmingen und Berkheim in Fahrtrichtung Ulm. In derselben Fahrtrichtung stockender Verkehr zwischen Aumühle Ost und Dettingen an der Iller.

A96 : Aktuell freie Fahrt.

Fernpass : Stau Reutte Nord und Grenzübergang Vils in Fahrtrichtung Norden. Auch sonst viel Verkehr auf der gesamten Strecke zwischen der Grenze und Nassereith. Es kommt immer wieder zu Verzögerungen.

Brenner : Aktuell freie Fahrt in beide Richtungen. Aufgrund der Mega-Baustelle an der Luegbrücke könnte es aber jederzeit zu weiterem Stau kommen.

Tauern-Autobahn : Zäher Verkehr in Fahrtrichtung Salzburg.

B12 : Aktuell freie Fahrt.

B19 : Aktuell freie Fahrt.

(Stand: Sonntag, 10.8.2025, 19.45 Uhr)

Stauprognose für das Wochenende – wann die schlimmsten Staus drohen

Wie der ADAC berichtet, werden die schlimmsten Staus am Freitagnachmittag, Samstagvormittag und Sonntagnachmittag erwartet. Der Automobil-Club empfiehlt deshalb allen, die flexibel sind, ruhigere Alternativrouten herauszusuchen oder auf einen anderen Reisetag auszuweichen. Dienstag bis Donnerstag seien geeignete Tage.

Das sind laut ADAC die Staustrecken in Deutschland:

Fernstraßen zur und von der Nord- und Ostsee

A1 Köln - Dortmund und Bremen - Hamburg

A3 Köln - Frankfurt - Nürnberg - Passau

A4 Kirchheimer Dreieck - Bad Hersfeld - Erfurt - Dresden

A5 Frankfurt - Heidelberg - Karlsruhe - Basel

A6 Mannheim - Heilbronn - Nürnberg

A7 Hamburg - Flensburg

A7 Hamburg - Hannover und Würzburg - Ulm - Füssen/Reutte

A8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg

A9 Berlin - Halle/Leipzig - Nürnberg - München

A10 Berliner Ring

A11 Berlin - Dreieck Uckermark

A19 Dreieck Wittstock - Rostock

A24 Berlin - Pritzwalk

A61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen

A72 Hof - Chemnitz

A81 Heilbronn - Stuttgart - Singen

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen

A96 München - Lindau

A99 Umfahrung München

Aber auch im Ausland herrscht laut ADAC akute Staugefahr. Zu den Problemstrecken zählen unter anderem Tauern-, Pyhrn-, Inntal-, Rheintal-, Fernpass-, Brenner-, Karawanken- und Gotthard-Route sowie die Fernstraßen zu und von den italienischen, kroatischen und französischen Küsten.

In Österreich ist die Baustellensituation auf mehreren wichtigen Urlaubsrouten besonders angespannt:

Auf der Brennerautobahn finden bereits seit Monaten große Bauarbeiten an der Luegbrücke statt. Die Staugefahr ist dementsprechend hoch. Alternative Strecken zum Brenner finden Sie hie r.

Achtung: Entlang der Inntalautobahn A12 und der Fernpassstraße gelten in Tirol an den Wochenenden Abfahrtssperren für den Durchgangsverkehr.

Auf der Reschenpass-Straße gibt es südlich von Pfunds aufgrund von Bauarbeiten einen wechselseitigen Einbahnverkehr.

Staugefahr auch auf der Rheintal-Autobahn A14. Dort wird der Pfändertunnel saniert. An besonders verkehrsreichen Tagen und an den Wochenenden ist der Pfändertunnel allerdings baustellenfrei.

Erleichterung für Autoreisende: Die stauträchtige Großbaustelle der Tunnelkette Golling – Werfen auf der Tauernautobahn ist seit 26. Juni zu Ende. Die Tunnels sind wieder zweispurig befahrbar.