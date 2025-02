Faschingsferien in Europa - Hier gibt es aktuell Stau im Allgäu

Die Faschings- und Winterferien in Deutschland sind teils im Gange oder stehen bevor. Der ADAC rechnet dementsprechend mit einem hohen Verkehrsaufkommen auf den Straßen in Bayern - und damit auch im Allgäu. Manche Autobahnen sind dabei besonders betroffen. Wo es zu Stau kommen kann und wie die Lage aktuell auf den Straßen in der Region ist, erfahren Sie in diesem Artikel.

In Bayern starten die Ferien zwar erst Anfang März, andere Bundesländer haben jedoch bereits schulfrei oder stehen kurz vor dem Ferienbeginn. In Mecklenburg-Vorpommern enden die Winterferien am kommenden Wochenende, in Sachsen beginnen sie dann. Das Saarland folgt eine Woche später. In Baden-Württemberg gibt es zwar keine landesweit einheitlichen Faschingsferien. Den Schulen stehen jedoch sogenannte bewegliche Ferientage zur Verfügung, die sie klassischerweise in der Faschingswoche (3.3. bis 7.3.) einsetzen.

Reiseverkehr erhöht Staugefahr im Allgäu - nicht nur Ferien in Deutschland

Dementsprechend rechnet der ADAC in den kommenden Tagen und Wochen rund um die Faschingsferien mit einer hohen Staugefahr in Bayern. Denn nicht nur einige deutsche Bundesländer sind in den Ferien. Auch Belgien sowie Teile Frankreichs und der Niederlande haben Schulferien. In Österreich haben sieben Bundesländer rund um Fasching schulfrei.

Alexander Kreipl, Verkehrsexperte des ADAC Südbayern, rechnet „insbesondere auf den Strecken Richtung Österreich und Italien“ mit einem hohen Staupotenzial, berichtet der ADAC. Speziell der Fernpass Füssen/Reutte und im weiteren Verlauf die Brennerautobahn dürften laut ADAC davon betroffen sein. Wer den Brenner vermeiden möchte, hat diese Alternativen zur Auswahl.

Auf einer beliebten Ausweichroute kommt in diesem Jahr eine Besonderheit hinzu: Österreich hat auf die langen Staus an der Strecke am Achensee in Richtung Zillertal reagiert. Das Land Tirol hat hinter der Grenze bei Achenkirch eine sogenannte Dosierampel installiert. Sie lässt nur noch einen Bruchteil der Autos hindurch. Sie kam am 10. Februar erstmals zum Einsatz und soll auch am Montag, 17.2., eingesetzt werden.

Das sind die südbayerischen Stau-Strecken:

A7 Ulm - Füssen/Reutte

A8 München - Salzburg

A9 Nürnberg - München

A93 Inntaldreieck - Kufstein

A95/B2 München - Garmisch-Partenkirchen/Mittenwald

A99 Ostumfahrung München

Achtung, Autofahrer: Hier gibt es aktuell Stau im Allgäu

Aktuell ist es ruhig auf den Allgäuer Straßen. Weder auf der A7, A96 noch auf den Bundesstraßen gibt es Unfälle, Bauarbeiten oder Staus. Einzig nahe des Allgäus kommt es zu Zeitverzögerungen.

Auf der B17 zwischen Igling und Landsberg am Lech-West gab es einen Unfall. Der linke Fahrstreifen in Richtung Reutte ist gesperrt, der Verkehr staut sich. Auf der A96 in Richtung München wischen der Anschlussstelle Landsberg am Lech-Ost und Anschlussstelle Windach stockt der Verkehr ebenfalls.

(Stand: Sonntag, 16.2.25, 10.30 Uhr)