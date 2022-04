Stege und Bade-Inseln weg: Ein juristischer Streit trübt den Badespaß im Allgäu

Aus Angst davor, dass sie bei einem Unfall haften müssen, haben Gemeinden Stege und Bade-Inseln abgebaut. Experte erklärt, wie sich Kommunen absichern können.

24.04.2022 | Stand: 17:29 Uhr

Mit den höheren Temperaturen kommt auch die Lust auf eine Abkühlung im Wasser. Etwa Mitte Mai beginnt im Allgäu die Bade-Saison. Dann tummeln sich an den Seen wieder Tausende um Schwimm-Inseln und Stege – vorausgesetzt, die Kommunen stellen die Anlagen bereit. Denn in den vergangenen Jahren sind in der Region viele Flöße und Stege von beliebten Badestellen verschwunden – so etwa am Sulzberger Öschlesee und im Bad Clevers in Bad Grönenbach.

