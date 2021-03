Experten warnen vor Steinschlag-Gefahr in den Allgäuer Bergen

Viele Kletterer, Alpinisten und andere Sportler zieht es derzeit bereits in die Berge. Experten warnen aktuell vor Steinschlägen - auch in den Allgäuer Alpen.

10.03.2021 | Stand: 17:23 Uhr

Ungewöhnlich viele Kletterer für die Jahreszeit sind derzeit bereits in den Allgäuer Klettergärten aktiv. Das sonnige Wetter der vergangenen Tage sowie die nach wie vor wegen der Corona-Krise geschlossenen Kletterhallen sind Gründe für die Zunahme. Experten warnen aktuell jedoch vor Steinschlägen. Durch starke schwankende Temperaturen kann sich "die Steinschlaggefahr teils um das Zehnfache erhöhen", sagt Geologie-Professor Michael Krautblatter von der Technischen Universität München. Bewohntes Gebiet sei nicht bedroht. Kletterer, Alpinisten und andere Sportler sollten jedoch auf der Hut sein.

Tagsüber Sonnenschein und Tauwetter, nachts besonders in höheren Lagen frostig. Diese Temperaturunterschiede beeinflussen das Risiko von Steinschlägen in den Allgäuer Alpen. „Wenn es untertags warm wird, schmilzt der Schnee. Das Wasser dringt in die kleinsten Spalten und Fugen im Gestein ein“, erklärte Tirols Landesgeologe Thomas Figl kürzlich in einem Interview. „Gefriert das Wasser über Nacht wieder, dehnt es sich aus. Und drückt kontinuierlich gegen den Fels.“

So kommt es zu Steinschlag in den Bergen

Dazu trägt laut Professor Krautblatter auch die so genannte Saugspannung von Eis bei. Sie führt Feuchtigkeit aus den Porenräumen des Gesteins zum Eiskörper - und erhöht dessen Wachstum. Der Fels wird, sofern der Prozess über mehrere Tage oder gar Wochen anhält, geschwächt und locker. Im schlimmsten Fall bricht er ab und stürzt hinunter.

(Lesen Sie auch: Auf Eis ausgerutscht: Junger Wanderer (22) aus Illertissen stürzt am Hochgrat in den Tod)

Gerade an tagsüber stark von Sonne beschienen und somit tauenden Felswänden ist Vorsicht angebracht. Nachts sinken dort die Temperaturen noch immer deutlich unter den Gefrierpunkt und das Risiko von so genannten Frostsprenungen steigt.

Lesen Sie auch

Bad Hindelang/Oberstdorf Hochvogel: Der Spalt im Berg wird immer tiefer

Auch lockeres Gestein kann für Kletterer gerade im Frühjahr zur Gefahr werden. "Man sollte jeden Griff genau prüfen. Auch wenn man ihn aus dem Vorjahr zu kennen glaubt. Am Ende des Winters kann der Stein plötzlich locker werden", warnt Matthias Keller, zuständig für Sport und Kommunikation, beim Deutschen Alpenverein Sektion Allgäu-Kempten. Er rät zudem dazu, einen Helm zu tragen.

(Lesen Sie auch: Tödlicher Absturz am Aggenstein: Bergführer warnt vor besonderer Gefahr)

Steinschlag: Das müssen Kletterer beachten

Erfahrene Kletterer wüssten meist um die besondere Gefahr im Frühjahr. Da jedoch wegen der Corona-Krise die Kletterhallen geschlossen sind, zieht es mehr Menschen als sonst in die Klettergärten. "Ihnen kann ich nur raten, sich genau zu informieren und die eigene Fitness und das eigene Können realistisch einzuschätzen." Möglichkeiten dazu gibt es seit Wochenbeginn auch wieder beim DAV Kempten: Nach vier Monaten Corona-Zwangspause ist der Kletter-Außenbereich im "Swoboda Alpin" sowie der Turm im Engelhaldepark geöffnet.

Auch Skitourengehern sollten derzeit vorsichtig sein. Wegen der erhöhten Lawinengefahr rät Keller derzeit dazu, früh aufzubrechen und bis um 10 Uhr wieder im Tal zu sein. Zudem sollten Skibergsteiger beachten, dass die Hänge nordseitig teils noch stark verreist sind. Steigeisen seien empfehlenswert.