Wir suchen einen Audience Manager (m/w/d) für unsere Redaktion

Die Allgäuer Zeitung ist ein modernes Medienunternehmen, das mit klugen Köpfen und innovativer Technik daran arbeitet, den Journalismus von morgen zu gestalten. Dazu gehört auch, relevante Inhalte über die richtigen Kanäle an die passenden Zielgruppen auszuspielen. Deshalb suchen wir für unsere Redaktion mit Sitz in Kempten zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Audience Manager (m/w/d).
Das sind deine Aufgaben:
- Gemeinsam mit unseren Redaktionen und in enger Abstimmung mit den Bereichen B2C, Marketing und Web Development sorgst Du dafür, dass unsere Inhalte im richtigen Kanal für die passende Zielgruppe ausgespielt werden – und trägst so maßgeblich zur Bindung von Nutzern an unsere journalistischen Produkte bei.
- Du analysierst und beobachtest unsere Performance-Daten und KPI und leitest daraus Handlungsempfehlungen für die Redaktion ab.
- Du berätst und unterstützt unsere Teams bei der Optimierung von Inhalten und damit verbundenen Social-Media- und Engagement-Maßnahmen wie Umfragen, Community-Building und Newslettern.
- Du steuerst A/B-Tests und redaktionelle Maßnahmen zur Gewinnung und Bindung von zahlenden Digitalnutzern.
- Du berichtest direkt an die Redaktionsleitung.
Das bieten wir dir:
- Eine spannende Aufgabe in einem hochmotivierten, sympathischen Team.
- Viel Freiraum für Ideen und Innovation.
- Flexible Arbeitszeiten und mobile Arbeitsplatz-Lösungen.
- Einen sicheren Arbeitsplatz in der schönsten Region Deutschlands.
- Zeiterfassung und Sozialleistungen eines modernen Unternehmens.
So überzeugst du uns:
- Du denkst und arbeitest datenbasiert und hast Freude daran, Kennzahlen in konkrete Maßnahmen umzusetzen.
- Du hast idealerweise schon im Audience Development, Online-Journalismus oder in ähnlichen Bereichen gearbeitet.
- Du bist kommunikationsstark und teamfähig.
Hast du Fragen zu dieser Stelle? Melde dich gerne bei uns unter redaktion@azv.de oder unter 0831-206-439. Du möchtest dich bewerben? Nutze unser Formular hier.
Weitere spannende Jobs in der Mediengruppe Allgäuer Zeitung findest du hier in unserem Karriereportal.
