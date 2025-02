Wir suchen Redakteure (m/w/d) für unser Digitalteam

Die Allgäuer Zeitung ist ein modernes Medienunternehmen mit Sitz in Kempten. Wir arbeiten mit klugen Köpfen und innovativer Technik daran, den Journalismus von morgen zu gestalten. Bei uns passiert gerade richtig viel. Deshalb suchen wir zur Verstärkung unseres Digitalteams in Kempten ab März 2025

Redakteure (m/w/d)

Das machst du bei uns:

Du bist als Mitglied unseres Digitalteams ganz nah dran am aktuellen Geschehen, entdeckst relevante Themen für unsere Seite allgäuer-zeitung.de und unser Reichweitenportal all-in.de und setzt diese selbstständig um. Du optimierst Inhalte so, dass sie Leser ansprechen und bei Google gut gefunden werden. Dabei hast du auch die Zugriffszahlen und die Aussteuerung in unseren Social Media-Kanälen im Blick. In CvD-Diensten steuerst du unsere Webseiten und bist mitverantwortlich für die Themenführung.

Das erwarten wir von Dir:

Du hast ein Volontariat oder eine gleichwertige Ausbildung Du liebst (Digital-)Journalismus und kennst dich in Social Media aus Du schreibst schnell, onlinegerecht und hast Lust auf Audio und Video Du bist bereit, Neues zu lernen und auszuprobieren Du kannst im Früh- und Spätdienst sowie an Wochenenden arbeiten

Das bieten wir Dir:

Eine spannende Tätigkeit in einem hochmotivierten Team Eine angemessene Vergütung Die Möglichkeit, auch von zuhause aus oder in Teilzeit zu arbeiten Einen sicheren Arbeitsplatz in der schönsten Region Deutschlands Sozialleistungen eines modernen Unternehmens

Und natürlich arbeiten wir dich gründlich ein.

Interesse? Dann schick uns einfach hier deine Bewerbung. Oder noch Fragen? Dann melde dich gerne per Mail an redaktion@azv.de