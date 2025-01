Freude, Segen, Hilfe: Sternsinger sind im Allgäu unterwegs

Viel los ist in den Räumen der Pfarrei in St. Lorenz in Kempten: Zahlreiche Sternsinger werden eingekleidet, bekommen Essen und werden auf den Weg geschickt. In diesen Tagen sind überall in der Region wieder Buben und Mädchen unterwegs und bringen Segen in die Häuser. Im Bereich der Kemptener Pfarrei St. Lorenz sind es 29 Gruppen, etwa 80 Kinder. Und aus dem Allgäu wird auch eine Gruppe nach Berlin aufbrechen, um den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zu besuchen.

