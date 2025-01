Pro und Contra: Sollen Städte eine Steuer auf To-Go-Produkte einführen?

Pizzakartons und Pappbecher: Füssens öffentliche Mülleimer sind gerade in Zeiten, in denen der Tourismus boomt, schnell voll. Viele greifen für ein schnelles Essen auf To-go-Produkte zurück, der Müll landet in den Abfallbehältern. Jetzt wird in Füssen diskutiert über eine kommunale Verpackungssteuer für Essen und Getränke, die zum sofortigen Verzehr bestimmt sind.

Heinz Sturm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Tübingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Füssen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis