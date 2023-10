Oberallgäuer Fußballer kentern mit Stocherkahn auf dem Neckar

Am Wochenende kentern Fußballer mit einem Tübinger Stocherkahn auf dem Neckar. Die Beteiligten stammen aus dem Oberallgäu.

Fußballer aus Bayern sind am Samstag gegen 17.07 Uhr mit einem Stocherkahn auf dem Neckar in Tübingen (Baden-Württemberg) gekentert. Nach Informationen unserer Redaktion stammt der Fußballverein aus dem Oberallgäu. Die Beteiligten würden den Namen ihres Vereins oder ihrer Mannschaft aber lieber nicht in einem Artikel lesen.

Vier Menschen bei Unfall mit Stocherkahn in Tübingen verletzt

Wie aus dem Pressebericht der Polizei hervorgeht, sind 14 Mitglieder des Fußballvereins mit dem Stocherkahn auf dem Neckar geschippert und dabei gekentert. Drei von ihnen befanden sich beim Eintreffen der Rettungskräfte noch im Wasser.

Alle anderen schwammen ans Ufer und kletterten selbstständig an Land. Niemand wurde bei dem Unfall ernsthaft verletzt. Vier Personen erlitten eine Unterkühlung. Der Rettungsdienst behandelte sie ambulant vor Ort.

Fußballer setzten Tour nach Unfall auf dem Neckar fort

Ihre Tour setzten die Oberallgäuer anschließend zu Fuß fort. Der Vorfall löste einen Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Deutscher Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) aus.

Das ist ein Tübinger Stocherkahn

Ein Stocherkahn ist ein flaches Boot, mit dem man auf dem Neckar in Tübungen fahren kann. Das Boot wird mithilfe sogenannter Stocherstangen, Stochern oder auch Staken bewegt.

