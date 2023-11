Strom von Geflüchteten reißt nicht ab: So ist die Lage im Allgäu

Kreise und Gemeinden streiten über Unterkünfte, Bürger begehren auf: Die Situation um ankommende Hilfesuchende ist angespannt. Wo Brennpunkte liegen.

24.11.2023 | Stand: 18:24 Uhr

Fast täglich kommen Geflüchtete im Allgäu an. Inzwischen befinden sich in Schwaben nahezu so viele Flüchtlinge wie die Stadt Memmingen Einwohner hat: 43.965 sind laut Regierung von Schwaben registriert. Kreise und Kommunen kommen mit der Unterbringung kaum hinterher. In den Gemeinden regt sich Widerstand, es kommt zu heftigen Protesten. So ist die aktuelle Lage.

Brandbrief: Ende August hatte der Unterallgäuer Landrat Alex Eder (Freie Wähler) einen Brandbrief an Bundeskanzler Olaf Scholz geschrieben. Darin schilderte er die Probleme – zum Beispiel bei der Unterbringung von Geflüchteten. Eder ging auch auf Lösungsansätze ein. Eine Forderung: Die Liste der sicheren Herkunfts- und Drittstaaten auszuweiten. Der Landrat hat inzwischen eine Antwort erhalten. Er habe das Gefühl, dass die von ihm und Kollegen geäußerten Sorgen beim Bundeskanzler angekommen seien, sagt der Kreischef. Die politischen Beschlüsse, zum Beispiel Abschiebungen zu beschleunigen, seien aber nur ein erster Schritt. Einen Willen „zur Veränderung der Bundespolitik“, könne er jedoch nicht herauslesen. Der Bund argumentiere außerdem, dass seine Möglichkeiten begrenzt seien. Er erwarte aber gleichzeitig, dass die Kommunen bei der Aufnahme und Integration unbegrenzte Möglichkeiten haben. „Das ist unlogisch“, resümiert Eder.

