Wir wollten wissen, wie junge Menschen im Allgäu ticken. Ergebnisse einer Studie zeigen: In vielen Punkten sind sie sich einig – und manche Klischees stimmen.

07.01.2021 | Stand: 17:00 Uhr

Klischees und Vorurteile über bestimmte Landstriche halten sich immer noch hartnäckig - auch über das Allgäu. Aber gibt es "den Allgäuer" wirklich? Sind wir eine homogene Gruppe, die man einfach so in Schubladen stecken kann? Das wollte unsere Redaktion in Zusammenarbeit mit den Jugendforscher Simon Schnetzer herausfinden. An der Studie "So ticken junge Menschen im Allgäu" haben über 500 Allgäuerinnen und Allgäuer zwischen 14 und 39 Jahren teilgenommen.