Ab welcher Windstärke werden die Lifte im Allgäu gesperrt?

Mit 100 km/h fegte der Sturm am Donnerstag durchs Allgäu. Und er wirbelte auch auf den Pisten ordentlich Schnee auf. Ab wann es für Skifahrer kritisch wird.

09.03.2023 | Stand: 16:51 Uhr

Teils schwere Sturmböen mit bis zu 100 km/h fegten am Donnerstagmorgen über das Allgäu. Und auch für Freitag und Samstag hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sturmwarnungen ausgegeben. Deswegen haben die Verantwortlichen der Alpspitzbahn in Nesselwang entschieden: Die Lifte ruhen vorerst. Anders sieht die Lage an der Nebelhornbahn in Oberstdorf und an der Hörnerbahn in Bolsterlang aus.

Sturm im Allgäu: Ab wann machen die Lifte zu?

Mit gut 50 km/h weht der Wind am Donnerstagvormittag in Bolsterlang - laut Geschäftsführer der Hörnerbahn Martin Fahr kein Grund zur Panik. "Wir hatten schon viel schlimmere Tage", sagt er. Alle Lifte laufen wie geplant. Ab welcher Windstärke die Situation kritisch wird, sei nicht pauschal zu beantworten. "Dabei spielen viele Faktoren eine Rolle", sagt Fahr. Etwa die Lage oder das Modell der Bahn sowie die Windrichtung. Auch ob die Abfahrt durch Wald geschützt wird, oder sozusagen brach liegt, spiele eine wichtige Rolle, ergänzt Jörn Homburg, Sprecher der (OK)-Bergbahnen im Kleinwalsertal und Oberstdorf. Auch dort läuft der Betrieb am Donnerstag normal. "Die exakten Bestimmungen gibt für jede Anlage individuell der TÜV vor."

Betrieb in Bolsterlang und Oberstdorf läuft am Donnerstag regulär

Als Faustregel gilt laut Fahr: Wenn der Wind auffrischt und zwischen 70 und 75 Stundenkilometer erreicht, gelte es, die Situation genau im Blick zu behalten. Sollte es dann tatsächlich kritisch werden, verhindern Sicherheitsmechanismen wie das RPD-System (Rope Position Detection-System), dass die Seilbahnen entgleisen, erklärt Fahr. Zudem verschaffe sich die Betriebsleitung der Bolsterlanger Bergbahn selbst ein Bild vor Ort und schätzt dann ab, ob Gäste gefahrlos auf die Piste können.

Was passiert, wenn der Sturm zu stark wird?

Für den Fall, die Verantwortlichen kommen zur Einschätzung, dass der Wind zu stark wird, "stellen sie sicher, dass sich keine Gäste mehr auf den Pisten befinden", sagt der Geschäftsführer aus Bolsterlang. Zudem dürften keine Gäste mehr drauf. Etwa alle halbe Stunde werde dann überprüft, wie sich die Wetterlage entwickelt. Sobald sie sich entspannt hat, werden die Pisten wieder freigegeben. Selbiges Verfahren gilt für die Lifte in Oberstdorf, sagt Homburg. "Wir informieren zudem mit Durchsagen über den aktuellen Stand."

Am besten machen sich die Gäste bereits im Vorfeld über die Homepages der Bergbahnen in Oberstdorf, in Bolsterlang und in Nesselwang über die Wetterlage schlau - da sind sich die Betreiber einig, So können die Besucher von zuhause aus checken, ob die Lifte laufen. Lesen Sie hier, wo Sie aktuell im Allgäu noch Skifahren können.

