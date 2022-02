Unfälle, Schäden und ein Stromausfall durch Sturm "Roxana" im Allgäu

Sturmtief "Roxana" hinterlässt seine Spuren. Schneefall und starke Winde sorgten im ganzen Allgäu für Unfälle und umgeknickte Bäume. Eine Übersicht.

Mit teils orkanartigen Böen ist Sturmtief "Roxana" in der Nacht von Sonntag auf Montag über Bayern hinweggefegt. Auch im Allgäu kam es zu Wetterextremen: Schnee verstopfte die Straßen und der Wind verursachte einige Schäden.

Laut Polizeisprecher Holger Stabik sei es zwischen 20 Uhr und 6.30 im gesamten Gebiet des Polizeipräsidiums zu 20 Unfällen gekommen. Am Montagmorgen waren es deutlich mehr: Zwischen 6.30 Uhr und 8.30 Uhr passierten 40 Unfälle. Verletzt wurden dabei zum Glück nur wenige. Hier finden Sie eine Übersicht über die Geschehnisse im Allgäu:

Füssen und Umgebung: Wegen eines Schneesturms ist der Strom ausgefallen

Beim Elektrizitätswerk Reutte (ERW) kam es am Montagmorgen im südlichen Ostallgäu zu einem Stromausfall. Grund dafür waren Leitungsausfälle. Betroffen war das Versorgungsgebiet rund um Füssen.

Zahlreiche Unfälle im Unterallgäu am Sonntag und Montag: Hoher Sachschaden

Im Unterallgäu sorgte das schlechte Wetter für mehrere Unfälle - vor allem auf den Autobahnen. Nach Angaben der Polizei beläuft sich der Sachschaden aller Unfälle auf rund 33.500 Euro. Verletzte habe es nur wenige gegeben.

Sturm und Schneefall behindern den Verkehr in und um Kaufbeuren

In Kaufbeuren und Umgebung bremsten Schneeverwehungen den Berufsverkehr aus und der Schneesturm warf Mülltonnen um. Größere Schäden und Unfälle sind laut Polizei bisher nicht bekannt.

Schnee Sturm Biotonnen, der Sturm in der Nacht hat die Biotonnen im Kaufbeurer Haken umgeworfen, der Schnee hat sie bedeckt. Bild: Mathias Wild

Starker Schneefall: Lkw kommt in Hergensweiler von der Straße ab und kippt um

Wegen des starken Schneefalls rutschte in Hergensweiler ein mit Milchprodukten beladener Lastwagen von der Straße und landete im Graben. Der Sattelzug musste mit einem Spezialkran geborgen werden. Die Polizei Lindenberg und die Feuerwehr Hergensweiler waren etwa dreieinhalb Stunden im Einsatz.

Schnee Straßenverkehr Verwehungen Schneeverwehungen Wintersturm Winter Wetter Straße Auto Verkehrsbehinderungen zwischen Eggenthal und Webams Bild: Mathias Wild

Sturm fegt über Buchloe und Umgebung

Auch in Buchloe musste die Feuerwehr wegen des Sturmtiefs "Roxana" ausrücken: Die Waaler Straße durch den Stadtwald wurde am frühen Sonntagabend gesperrt werden. Mehrere Bäume waren dort auf die Straße gefallen. Auf den glatten Straßen habe es ein paar kleinere Unfälle gegeben, so Markus Dösinger von der Buchloer Polizei. Es sei „relativ wenig“ passiert.

Umgestürzte Bäume rufen in Marktoberdorf und Obergünzburg die Feuerwehr auf den Plan

In Ettwiesen stürzte am Sonntagabend ein Baum auf die Straße. Nach etwa 30 Minuten war die Straße wieder frei. Auch in Obergünzburg wurde die Feuerwehr wegen eines umgestürzten Baumes alarmiert, der befand sich aber auf einem Privatgrundstück.

