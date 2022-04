Sturz aus Kofferraum endet beinahe tödlich - Das sagt die damals 17-jährige Autofahrerin vor Gericht

Ein 19-Jähriger wird nach einer Party im Ostallgäu als Anhalter mitgenommen. Auf der Fahrt stürzt er aus dem Wagen. Nun steht die Fahrerin (17) vor Gericht.

29.04.2022 | Stand: 12:10 Uhr

Was als feuchtfröhliche Bauwagen-Fete begann, endete im Juni 2021 mit einem schweren Unfall, der einen der Partygäste fast das Leben kostete: Ein 19-jähriger Ostallgäuer und zwei Begleiter hatten auf dem Heimweg von der Feier ein Auto mit anderen Partybesuchern angehalten, um per Anhalter in den nächsten Ort zu fahren. Im Wagen war aber nur noch Platz für eine zusätzliche Person – also kletterten die beiden anderen in den Kofferraum des Wagens. Als die Fahrerin beschleunigte, stürzten beide auf die Straße.

Unbegrenzt alle Artikel lesen

1 Monat für nur 0,99 € testen

Monatlich kündbar Jetzt testen Anmelden

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.