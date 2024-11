Diese Shirts wollen mehr sein - aber wird nachhaltige Kleidung gekauft?

Wenn Steffen Kustermann von "Allgäu goes Fair Fashion" an seine Zeit in Ostafrika denkt, wird deutlich, wieso faire und nachhaltige Kleidung ihm eine Herzensangelegenheit ist. "Da läuft gehörig was schief", sagt er. In Sambia oder Tansania trugen die Menschen Altkleidung aus Deutschland, für ihn war klar: "Ich will die Welt besser machen." Aus dieser Erfahrung heraus entstand Allgäu goes Fair Fashion in Kempten. Dort wird Kleidung verkauft, die verantwortungsbewusst produziert und biologisch hergestellt wurde.

Nachhaltige Mode im Allgäu kaufen

Angebote für nachhaltige Kleidung wie die von Steffen Kustermann gibt es zwar im Allgäu. Geschäfte mit Fast Fashion, also häufig wechselnde Kollektionen zu günstigen Preisen, gibt es aber deutlich öfter. Warum ist das so und wie geht es der Branche aktuell?

Allgäu goes Fair Fashion hat ein besonderes Konzept

Eine schwankende Nachfrage sei in der Branche ein herausforderndes Thema, erzählt Kustermann. Allgäu goes Fair Fashion sehe er gut aufgestellt, denn: "Wir sind weniger abhängig vom Konsum." Das Konzept: Mitglieder im Verein Gemeinwohl-Gesellschaft finanzieren das Textilprojekt durch ihre Beiträge. Dafür dürfen sie zu günstigeren Community-Preisen einkaufen. Ebenso können Nicht-Mitglieder die Waren kaufen. Das seien Touristen und Einheimische, die meisten 30 bis 40 Jahre alt.

Icon Vergrößern Ein Blick in das Ladengeschäft Allgäu goes Fair Fashion in Kempten. Steffen Kustermann und sein Team bieten dort faire und nachhaltige Kleidung an. Foto: Fabian Glasow Icon Schließen Schließen Ein Blick in das Ladengeschäft Allgäu goes Fair Fashion in Kempten. Steffen Kustermann und sein Team bieten dort faire und nachhaltige Kleidung an. Foto: Fabian Glasow

Kundinnen schauen im Weltladen Kempten genauer auf den Preis

Auch im Weltladen Kempten kaufen Touristen und einheimische Kundinnen ein. Gemeinsam mit einer Kollegin ist Annette Herz zuständig den Einkauf, sie hat festgestellt: "Man merkt sehr deutlich, dass die Kundinnen im Moment schauen, wo etwas günstiger zu bekommen ist." Kauft sie selbst für den Weltladen ein, ist sie ebenso vorsichtiger geworden. Die vergangene Saison sei "okay" verlaufen.

Icon Vergrößern Annette Herz im Weltladen Kempten vor einem Teil der neuen Kollektion im Oktober 2024 Foto: Marianne Haneberg-Klein Icon Schließen Schließen Annette Herz im Weltladen Kempten vor einem Teil der neuen Kollektion im Oktober 2024 Foto: Marianne Haneberg-Klein

Nachfrage nach Naturtextilien im Laden Primel im Ostallgäu

Zwei Unternehmen aus dem Ostallgäu kämpfen mit ähnlichen Problemen. Dazu gehört Waltraud Vogel mit ihrem Laden Primel Naturwaren in Untrasried. Seit fast 35 Jahren verkauft sie Kleidung nach höchstmöglicher ökologischer Qualität, einer sozialverantwortlichen, nachhaltigen Produktion und Langlebigkeit, erzählt sie im Gespräch.

Zwar sei sie zufrieden mit dem Umsatz. "Die Nachfrage nach Naturtextilien ist da." Aber vielen Familien stünde aktuell weniger Geld zur Verfügung, sie würden zurückhaltender einkaufen.

Icon Vergrößern Waltraud Vogel verkauft seit fast 35 Jahren Naturtextilien in ihrem Geschäft Primel Naturwaren im Ostallgäu. Foto: Peter Roth Icon Schließen Schließen Waltraud Vogel verkauft seit fast 35 Jahren Naturtextilien in ihrem Geschäft Primel Naturwaren im Ostallgäu. Foto: Peter Roth

Komood Bavarian Apparel bedruckt Shirts in Nesselwang

In mehreren Geschäften im Ostallgäu verkauft Benjamin Weigl Shirts und Kapuzenpullover. Alle Artikel seiner Marke Komood Bavarian Apparel erfüllen den in der nachhaltigen Branche gängigen Global Organic Textile Standard (GOTS), einen Kriterienkatalog der weltweit führenden Standards für Bio-Fasern. Weigl kauft bei Herstellern aus Belgien und Portugal und besticken und bedrucken sie in Nesselwang.

"Generell sind die Umsätze zurückgegangen, natürlich spüren wir das auch." Doch sein Unternehmen habe nicht dieselben Probleme wie andere Geschäfte. "Wir sind ein Modelabel, die Sachen gibt es nur bei uns." Der Hauptanteil der Kundinnen und Kunden im Füssener Geschäft seien Urlauber.

Icon Vergrößern Die Kleidung der Allgäuer Marke Komood Bavarian Apparel wird in Nesselwang veredelt. Foto: Nikolaj Wiegard Icon Schließen Schließen Die Kleidung der Allgäuer Marke Komood Bavarian Apparel wird in Nesselwang veredelt. Foto: Nikolaj Wiegard

BioTextilien-Allgäu musste das Geschäft im Oberallgäu schließen

Schlimmstenfalls führt die gesunkene Nachfrage zur Geschäftsaufgabe, so wie im Oktober in Altusried. Roland Spieker gründete dort 2007 BioTextilien-Allgäu. Gründe für die Entscheidung nennt Spieker auf der Homepage: "In einer andauernden schwächelnden Textilindustrie müssen und mussten wir uns mit Lieferengpässen, Preiserhöhungen, Personalmangel und sinkenden Umsätzen auseinandersetzen." Das habe dazu geführt, die steigenden Kosten nicht mehr decken zu können. Für ein persönliches Gespräch war Spieker nicht zu erreichen.

Einheimische und Touristen kaufen Mode von Senz & Done

Dass die Nachfrage nach nachhaltiger Kleidung dennoch da ist, bestätigt eine andere Allgäuer Marke: Senz & Done. Stefanie Stiefenhofer leitet das Unternehmen mit ihrem Bruder Magnus. Sie sagt: "Wer bei Senz & Done einkauft, möchte auch ein besonderes Shirt."

Unter den Kunden hielten sich Einheimische und Touristen die Waage. Seit der Eröffnung des Ladengeschäfts in Eglofstal (Landkreis Ravensburg) sei die Anzahl der Gäste gestiegen. Die Kleidung bezieht Stiefenhofer von einer Firma, die nachhaltig und fair produzierte Textilien anbietet. Bedruckt wird die Kollektion in der hiesigen Familiendruckerei.

Icon Vergrößern Stefanie Stiefenhofer und ihr Bruder Magnus lassen die Mode der Marke Senz & Done in Eglofstal (Landkreis Ravensburg) in der Familiendruckerei veredeln. Foto: Paula Stiefenhofer Icon Schließen Schließen Stefanie Stiefenhofer und ihr Bruder Magnus lassen die Mode der Marke Senz & Done in Eglofstal (Landkreis Ravensburg) in der Familiendruckerei veredeln. Foto: Paula Stiefenhofer

Handmade-Labels vom hej lille Kidsshop in Kempten

Ebenfalls auf Erfolgskurs fährt der hej lille Kidsshop in der Kemptener Altstadt. "Wir haben eine stetig ansteigende Nachfrage, besonders nach der handgemachten Kinderkleidung", sagt Nina Beck. Sie und Janine Brunner haben 2020 einen Onlineshop gegründet. Neben Kinderkleidung umfasst ihr Sortiment Spielwaren und Geschenkideen.

"Wir wollten als Mamas andere Mamas und Familienunternehmen unterstützen, weshalb wir einen Großteil unserer Ware von kleinen Handmade- und Selfmade-Labels beziehen", sagt Brunner. Und Beck sagt: "Aktuell wird mehr regional und vor Ort im Ladengeschäft bei uns eingekauft."

Icon Vergrößern Die Nachfrage im hej lille Kidsshop von Janine Brunner und Nina Beck in Kempten ist aktuell höher als im Onlineshop - eine Sensation im deutschen Einzelhandel, mitten im Allgäu. Foto: Dayana Krings Icon Schließen Schließen Die Nachfrage im hej lille Kidsshop von Janine Brunner und Nina Beck in Kempten ist aktuell höher als im Onlineshop - eine Sensation im deutschen Einzelhandel, mitten im Allgäu. Foto: Dayana Krings