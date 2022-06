Der Tankrabatt ist da: Benzin und Diesel deutlich unter zwei Euro - Tankstellen rüsten sich für Ansturm

Seit heute gilt der Tankrabatt: Tankstellen im Allgäu rechnen mit einem Ansturm. Am frühen Mittwochmorgen blieb es an den Zapfsäulen in Kempten noch ruhig.

01.06.2022 | Stand: 07:46 Uhr

Kraftstoffe sollen in den Monaten Juni, Juli und August deutlich günstiger werden. Denn ab heute, Mittwoch (1.6.), wird die Energiesteuer auf Benzin und Diesel in Deutschland für drei Monate gesenkt. Bei Benzin reduziert sich der Steuersatz um 29,55 Cent pro Liter. Für Diesel fallen 14,04 Cent weniger Streuer pro Liter an, sagt Johannes Danner vom Energiedienstleister Präg mit Sitz in Kempten. Die Firma ist mit 120 Stationen einer der größten mittelständischen Tankstellennetz-Betreiber in Deutschland und versorgt die Region auch mit Heizöl, Gas und anderer Energie.

Auf Basis der vom ADAC ermittelten bundesweiten Tagesdurchschnittspreise am Montag ergäbe das bei vollständiger Weitergabe des Steuervorteils Spritpreise von rund 1,86 Euro für Diesel und von rund 1,78 bei E10. Den Liter "Super"-Benzin gab es am frühen Mittwochmorgen an der Jet-Tankstelle in Kempten für knapp 1,81 Euro, Diesel kostete knapp 1,84 Euro. Der erwartete Andrang an den Tankstellen blieb am Morgen kurz nach 6 Uhr noch aus - im Tagesverlauf dürfte sich das ändern.

Noch nicht viel los war auch an dieser Tankstelle in Kempten am frühen Mittwoch kurz nach sechs Uhr. Bild: Ralf Lienert

Die Preise von Benzin und Diesel könnten sogar soweit fallen, dass es sich für Allgäuer gar nicht mehr lohnt, nach Österreich zum Tanken zu fahren, sagt Danner. Denn im Nachbarland gilt ab dem 1. Juli eine CO2-Steuer. Diese macht den Kraftstoff dort bald teurer. Das Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO rechnet damit, dass Benzin und Diesel in Österreich dann zwischen acht und neun Cent pro Liter mehr kosten. "Voraussichtlich wären Kraftstoffe temporär in Deutschland günstiger als in Österreich."

Tankrabatt ab 1. Juni: Keine Garantie, dass alle Autofahrerinnen und Autofahrer volltanken können

Experte Danner rechnet damit, dass es späte am Mittwoch einen großen Andrang an Allgäuer Tankstellen geben wird. Viele Autofahrerinnen und Autofahrer stellen sich bereits auf die sinkenden Spritpreise ein und zögern ihre nächste Tankfüllung hinaus.

Doch sowohl Danner also auch der ADAC raten davon ab. Die hohe Nachfrage an den Tankstellen könnte kurzzeitig zu Engpässen führen. Ziel sei natürlich die wie Danner sagt "logistisch einmalige Situation" reibungslos über die Bühne zu bringen. Doch eine Garantie, dass jeder und jede am Mittwoch volltanken kann, gibt es nicht.

Wer also dringend auf sein Auto angewiesen ist, sollte lieber am Dienstagnachmittag oder -abend noch einmal tanken. Wer seinen Wagen Anfang Juni noch nicht direkt braucht, könne abwarten und zu einem späteren Zeitpunkt von dem Tankrabatt profitieren.

Wer nun erwartet, dass der Kraftstoff sofort ab dem 1. Juni günstiger ist, wird vielleicht enttäuscht werden. Die Steuer des Kraftstoffs wird schon einige Zeit bevor Autofahrerinnen und Autofahrer ihn in den Tank ihres Wagens füllen berechnet. Es kann also sein, dass Benzin und Diesel auch in den ersten Junitagen noch nach Originalsatz versteuert sind. Für die Zukunft gilt auch: Das Preisniveau von Benzin und Diesel wird in den kommenden Monaten niedriger sein, dennoch wird es aber tägliche Preisschwankungen geben.

Ansturm auf Tankstellen ab Juni: Die hohe Nachfrage könnte den Preis in die Höhe treiben

Außerdem bestimme die Nachfrage den Preis, heißt es vom Auto Club Europa (ACE). Bei einem Ansturm auf die Tankstellen fallen die Preise also nur langsam. „Bis der Preis spürbar sinkt, könnten sogar einige Tage vergehen“, so der ACE.

Einige Menschen könnten auf den Gedanken kommen, sich mit Benzin oder Diesel einzudecken. Davon rät der ACE allerdings dringend ab. Benzin in großen Mengen zu lagern, ist in Deutschland aufgrund der Explosionsgefahr verboten.

Bei Diesel sind die Gesetze weniger streng. Bis zu 200 Liter können Privatpersonen in einer Kleingarage aufbewahren, weil Diesel nicht so hochentzündlich wie Benzin ist. Allerdings ist der Kraftstoff auch bei luftdichter Lagerung nur wenige Monate haltbar. Daher ist auch das laut ACE nicht zu empfehlen.

