So heftig steigen die Spritpreise im Allgäu nach dem Ende des Tankrabatts

In der Nacht auf Donnerstag ist der Tankrabatt in Deutschland ausgelaufen. Wie hat sich das auf die Preise an den Tankstellen im Allgäu ausgewirkt?

01.09.2022 | Stand: 12:18 Uhr

Nach dem Tankrabatt ist wie vor dem Tankrabatt - das merken viele Autofahrer an den Tankstellen in der Region. Eine "1" vor dem Komma ist nur selten zu finden - wenn überhaupt, dann noch beim Super-Benzin. Die Dieselpreise liegen deutlich über zwei Euro. Seit Donnerstag, 0 Uhr, gibt es die Senkung der Energiesteuer auf Kraftstoffe nicht mehr. Die Preise sind wie erwartet in die Höhe geschossen. Das zeigt eine Auswertung der Preise an etwa 400 Tankstellen in München, Berlin und Hamburg am frühen Donnerstagmorgen durch die Deutsche Presse-Agentur mithilfe der Spritpreis-Daten des ADAC. Die Preise lagen bei vielen Tankstellen deutlich höher als im gleichen Zeitraum am Mittwoch. Wie viel teurer ist der Sprit im Allgäu?

Wir haben die Preise am Mittwoch in verschiedenen Allgäuer Kommunen mit den Preisen am Donnerstagvormittag verglichen. Die Auswirkungen des Wegfalls des Tankrabatts sind deutlich: Egal ob Diesel oder Super E5, die Preise sind über Nacht stark gestiegen. Im Vergleich zu den Preisen im selben Zeitraum am Vortag müssen Autofahrer am Donnerstagvormittag für Super E5 bis zu 30 Cent mehr für den Liter ausgeben. Und auch beim Diesel sind es mancherorts über zehn Cent mehr pro Liter (siehe Grafik).

Ende des Tankrabatts in Deutschland: Bis zu 2,30 Euro für den Liter Super E5

Die Bundesregierung hatte ob der hohen Inflationsrate in Deutschland die Energiesteuer für drei Monate auf das von der EU erlaubte Mindestmaß gesenkt. Durch die Aufhebung könnte der Preis für Super E10 rechnerisch um 35 Cent steigen, für Diesel um 17 Cent. Noch wurden diese Preissteigerungen im Allgäu kaum erreicht. Für genaue Aussagen sind die Daten jedoch zu ungenau.

Super E5 hatte am Mittwochmorgen im Allgäu noch im Schnitt etwa 1,92 Euro pro Liter gekostet. Zum selben Zeitpunkt am Donnerstag lag der Durchschnittspreis für den Liter Super bei 2,12 Euro. In der Spitze waren auch Preise von bis zu 2,30 Euro möglich. Damit liegen die Preise im Allgäu deutlich über denen in Norddeutschland. Warum das so ist, lesen Sie hier.

Der Dieselpreis lag bereits am Mittwochmorgen im Allgäu bei über 2,10 Euro. Zum Wegfall des Tankrabatts am Donnerstagmorgen mussten Tankende für den Liter Diesel teils über 2,30 Euro zahlen.

Preisanstieg für Benzin und Diesel: Bereits in den vergangenen zwei Wochen teurer geworden

Lesen Sie auch

Energie Spritpreise steigen mit Ende des Tankrabatts teils deutlich

Ganz neu ist der Preisanstieg jedoch nicht: Bereits in den vergangenen zwei Wochen waren die Spritpreise deutlich in die Höhe geschossen. Tankstellenbetreiber kauften bis Mittwoch noch zum gesenkten Energiesteuersatz ein und könnten ihre Kraftstoffe zunächst noch weiter günstiger anbieten. Bis sich die Aufhebung des Tankrabatts also voll und ganz auf die Kundinnen und Kunden auswirkt, könnte es noch etwas dauern. (Lesen Sie auch: Kurioser Preis-Sturz an einigen Total-Tankstellen in Bayern)

Auch in anderen EU-Ländern gibt es vergleichbare Regelungen wie den deutschen Tankrabatt. Während die deutschen Autofahrer wieder deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen, wurde der Rabatt in Frankreich in der Nacht auf Donnerstag verbessert: Auf dem Festland wird in den kommenden zwei Monaten der Nachlass von 18 Cent auf 30 Cent pro Liter Benzin oder Diesel erhöht. Doch auch in unserem Nachbarland soll der Tankrabatt nach und nach abschmelzen und zum Jahresende ganz auslaufen. (mit dpa)