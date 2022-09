Nach dem Tankrabatt: Lohnt sich die Fahrt zur Tankstelle nach Österreich?

Nach Ende des Tankrabatts steuern wieder viele Autofahrer aus dem Allgäu Zapfsäulen in Österreich an. Doch lohnt sich die Fahrt über die Grenze finanziell?

15.09.2022

Der dreimonatige Tankrabatt ist seit Anfang September Geschichte und Autofahrerinnen und Autofahrer müssen beim Auftanken an den Allgäuer Zapfsäulen wieder deutlich tiefer in die Tasche greifen. Dadurch nimmt der vorübergehend abgeflaute Tanktourismus an der deutsch-österreichischen Grenze wieder an Fahrt auf. Während einige Allgäuer Tankstellenbetreiber über wenig Kunden klagen, freuen sich Betreiber in Tirol und Vorarlberg über lange Schlangen vor den Zapfsäulen.

Ein Tankstelleninhaber aus dem südlichen Ostallgäu, der wegen der Vorgaben seiner Mineralölgesellschaft anonym bleiben will, bringt das Dilemma für die grenznahen Allgäuer Tankstellen auf den Punkt: „Juni, Juli und August waren geschäftlich super für uns. Jetzt überleben wir aber wieder nur durch Touristen und Firmenkunden.“

Tanken in Österreich: Mit einer Tankfüllung lassen sich über 20 Euro sparen

Selbst er tanke privat im nur wenige Kilometer entfernten Tiroler Pinswang. Verständlich, da der Liter Diesel dort zurzeit bis zu 30 Cent günstiger ist, der Liter Super teils sogar über 40 Cent. Mit einer Tankfüllung (50 Liter) lassen sich so bis zu 16 beziehungsweise 21 Euro sparen. „Ist ja klar, dass die Einheimischen dann über die Grenze fahren“, sagt der Ostallgäuer Tankstellenbetreiber. Zufriedene Kunden habe er aufgrund der immens hohen Preise nur noch selten. „Aber die meisten haben Verständnis, dass wir als Betreiber nicht dafür verantwortlich sind“, sagt er.

In Hörbranz kostet der Liter Diesel aktuell noch unter zwei Euro, der Liter Super sogar unter 1,80 Euro. Bild: Martina Diemand

Grenznahe österreichische Tankstellen hatten "gewaltige Einbußen"

Das Gegenteil erlebte Werner Schindele, Geschäftsführer von Schindele Handel aus Ravensburg in den vergangenen Monaten. Sein Unternehmen betreibt unter anderem zwei Tankstellen in Hörbranz (Vorarlberg) in unmittelbarer Nähe zur deutschen Grenze. In der Zeit des Tankrabatts habe er „gewaltige Einbußen gehabt“. Konkrete Zahlen will er nicht nennen. (Lesen Sie auch: CSU-Chef Söder für niedrigere Spritsteuern)

Seit Anfang September tanken bei Schindele in Hörbranz wieder deutlich mehr Kunden. Neben vielen Einheimischen kommen laut Schindele auch etliche Touristen, die auf der Durchreise sind und extra erst in Österreich volltanken, um ein wenig Geld zu sparen. Zu Stoßzeiten bilden sich dort lange Schlangen vor den Zapfsäulen. „Wir spüren den Wegfall des Tankrabatts deutlich“, sagt er.

Tanken wird in Österreich ab Oktober deutlich teurer

Allerdings gibt es schlechte Nachrichten für Tanktouristen: Der Abstecher an die österreichischen Zapfsäulen könnte sich schon in wenigen Wochen nur noch geringfügig lohnen. Grund ist die Einführung einer Kohlenstoffdioxid-Steuer in Österreich. Ab Oktober sollen CO2-Emissionen 30 Euro pro Tonne kosten. Dies war ursprünglich schon ab Juli vorgesehen, doch die österreichische Regierung verschob die Einführung im Rahmen eines Entlastungspakets. Ab Oktober wird der Sprit auch in Vils, Hörbranz, dem Tannheimer Tal und Co. deutlich teurer. (Lesen Sie auch: Was folgt jetzt auf das 9-Euro-Ticket?)

Werner Schindele: Tanktourismus wird weiter bestehen

Laut dem Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO bedeutet die CO2-Steuer einen Preisanstieg von 7,7 Cent je Liter Super und 8,8 Cent je Liter Diesel. Der Tanktourismus werde aber – wie schon vor dem Tankrabatt – weiter bestehen, glaubt Schindele: Der Preisvorteil werde zwar kleiner, die Autofahrer würden aber schon bei ein paar Cent Unterschied über die Grenze fahren.

ADAC gibt Tipps zum Sparen beim Tanken

Eine Modellrechnung, ab wann sich ein Tankausflug ins Nachbarland lohnt, „die gibt es nicht“, sagt ADAC-Verkehrsexperte Alexander Kreitl. Generell rate der Automobilclub von extra Fahrten nur fürs Tanken nach Österreich ab. Stattdessen sollen Verbraucher „konsequent die günstigste Tankstelle in der unmittelbaren Umgebung anfahren und abends nach 19 Uhr tanken“, sagt Kreitl. So können Verbraucher bis zu 12 Cent pro Liter sparen. Außerdem fordert der ADAC, dass die Entfernungspauschale ab dem ersten Kilometer auf 38 Cent angehoben wird. „So werden die Pendler, die von den hohen Spritpreisen am ärgsten betroffen sind, entlastet.“