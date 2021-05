Tausendfach kommentiert: Große Diskussion über Video von Polizei-Kontrolle in Kempten

Das Video von einer Polizeikontrolle in Kempten erhitzt nach wie vor die Gemüter. Bei Facebook wird es tausendfach kommentiert. Die Polizei beobachtet die Verbreitung.

Tausende Male geteilt, hunderte Male kommentiert, dutzende Male gelesen: Ein Video von einer Polizeikontrolle am Rande der "Querdenker"-Demo in Kempten sorgt derzeit immer noch für Aufsehen. Bundesweit. Auch die dazugehörige Berichterstattung der Allgäuer Zeitung wird in ganz Deutschland gelesen.

Vor allem in den sozialen Netzwerken wie Facebook ist das Video Thema und geht derzeit viral - das bedeutet, es wird von besonders vielen Nutzern geteilt und kommentiert.

Der Hamburger Kabarettist KayRay hatte das Video vor einer Woche auf seiner Facebook-Seite mit den Worten veröffentlicht: „Stellt Euch einfach vor, es wäre Eure Mutter. Hier noch der Link zum Artikel und einer kurzen Stellungnahme der Polizei.“ Er verweist dabei auf die Berichterstattung auf www.allgaeuer-zeitung.de. Wie berichtet, ist in dem Video zu sehen, wie mehrere Polizisten eine Frau an einer Wand in Kempten festhalten. Laut Polizeipräsidium Schwaben Süd/West wird ihr vorgeworfen, die Beamten vor Ort beleidigt zu haben. Deshalb sollten die Personalien der Frau aufgenommen werden, was diese verweigert habe. Durch das Festhalten verhinderten die Beamten, dass die Frau, die mit einem Hund unterwegs war, weggehen konnte. Wer die Kontrolle gefilmt hat, ist nicht bekannt.

Facebook-Mechanismus: Viele Kommentare, viel Reichweite

Innerhalb weniger Tage gibt es über 25.000 Kommentare zu dem Beitrag des Kabarettisten (Stand Montag), hunderte Menschen teilen das Video in weiteren Gruppen und auf anderen Seiten. Der Kabarettist ist für seine provokanten Aktionen bekannt und nutzt die Mechanismen der sozialen Netzwerke bewusst, um Aufmerksamkeit zu erzielen. " Was sind wir für eine Gesellschaft, in der die Polizei ohne Rücksicht auf einen kleinen Hund, eine alte Frau fesselt? Selbst wenn die alte Frau sich total daneben benommen hat, gäbe es keine einzigen Grund sich so dermaßen daneben zu benehmen, wie die Polizei in diesem Video", kommentiert er selbst nochmal den Beitrag und stachelt die Leser zur weiteren Diskussion an.

Das hat in Netzwerken wie Facebook vor allem eine Konsequenz: Die Inhalte werden noch mehr ausgespielt. Beiträge wie bei Facebook werden auf Basis eines Algorithmus den einzelnen Nutzern angezeigt. Bedeutet: Je mehr Menschen einen Beitrag lesen, teilen und kommentieren, desto mehr wird der Beitrag auch anderen gezeigt. Und eine umso größere Reichweite bekommt ein Thema.

Mehr Anrufer bei Polizei in Kempten

Viele Nutzer bei Facebook werfen der Polizei Fehlverhalten vor, einige verteidigen das Handeln der Beamten in Kempten aber auch. "Das Feststellen der Personalien ist deren Recht", meint beispielsweise ein Nutzer.

Die Polizei in Kempten hat mitbekommen, dass das Video bei Facebook derzeit viel Aufmerksamkeit bekommt. Man beobachte die Verbreitung des Videos, so Polizeisprecher Holger Stabik auf Anfrage unserer Zeitung. "Wir schalten uns aber nicht aktiv in die Diskussion ein."

Generell würde es immer ein "höheres mediales Interesse" an Videos geben, die von Polizei-Einsätzen exisitieren. Diese Videos würden sich in entsprechenden Gruppen und Chats schnell verteilen - und sich durch die mediale Verbreitung im Internet auch länger halten. "Da ist viel Dynamik drin", so Stabik.

Anfeindungen gegen die Beamten in Kempten würde es aufgrund des viralen Videos nicht vermehrt geben. Allerdings gab es in der vergangenen Woche deshalb aber mehr Anrufe, die teilweise auch in der Pressestelle bei Stabik landeten. "Die Anrufer wollten in erster Linie ihre eigene Meinung zu dem Video loswerden", sagt der Polizeisprecher. Er habe selbst mit einigen Anrufern gesprochen. "Wir hören uns den Standpunkt der Bürger an. Wir stehen aber nach wie vor dazu, dass die Maßnahme, so wie sie stattgefunden hat, rechtmäßig ist", sagt Stabik.

Problematisch sei, dass das Video in Verbindung mit anderen Versammlungen gebracht werde, teilweise zusammengeschnitten wurde und überhaupt nicht gesagt oder erklärt werde, wo und wie die Aufnahmen entstanden sind. "Es wird ganz aus dem Zusammenhang gerissen", sagt Stabik.

Gegen die Verbreitung des Videos kann die Polizei aber nicht vorgehen, denn sie ist nicht der Urheber der Aufnahmen. "Der Urheber kann in erster Linie damit machen, was er möchte", erklärt der Polizeisprecher. Die Verbreitung sei als "freie Meinungsäußerung zu werten“.

Fest steht auf jeden Fall, dass das Video zur Polizeikontrolle bundesweit mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, als die eigentliche (verbotene) Demo der "Querdenker" vor zwei Wochen selbst.

Video: Frau (57) will Ruhe haben

Seit das Video der umstrittenen Polizeikontrolle am Rande der „Querdenker“-Demonstration in Kempten im Internet kursiert, fühlt sich die betroffene Frau nach eigener Darstellung in der Öffentlichkeit einem „täglichen Spießrutenlauf“ ausgesetzt. „Ich werde ständig erkannt und darauf angesprochen. Die meisten sind auf meiner Seite, andere sehen mich als Sündenbock. Ich will mich von niemanden vereinnahmen lassen. Ich will vor allem, dass Ruhe einkehrt“, sagt die 57-Jährige, die im Oberallgäu lebt und ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will.

Laut Polizei soll die Frau Beamte an einer Kontrollstation am Rande der Demo als „bekloppt“ bezeichnet haben. Die Frau bestreitet diesen Vorwurf vehement. Neben des Verdachts auf Beleidigung wurde gegen sie auch ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf einen tätlichen Angriff eingeleitet.

Die 57-Jährige hat mittlerweile einen Anwalt eingeschaltet und Akteneinsicht beantragt. Im Gespräch mit unserer Zeitung bleibt sie bei ihrer Darstellung, wonach sie bei dem Vorfall Blessuren davongetragen habe. Ob diese zu einem juristischen Nachspiel führen, prüfe sie mit ihrem Anwalt.