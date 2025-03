Senioren im Visier: Telefonbetrüger machen wieder Beute im Allgäu

Telefonbetrüger haben im Allgäu in den vergangenen Tagen über 120.000 Euro erbeutet. Wie die Allgäuer Polizei mitteilt, hatten es die Verbrecher besonders auf ältere Menschen abgesehen.

Betrüger erbeuten Gold im Oberallgäu

Bereits am Dienstagmorgen erbeuteten die Täter bei einem Senior im nördlichen Oberallgäu eine hohe fünfstellige Summe. Eine Anruferin hatte sich dem Mann gegenüber als Krimialpolizistin ausgegeben und mitgeteilt, dass die Polizei drei sogenannte Geldabholer observieren würde. Im besten Glauben übergab der Mann daraufhin eine größere Menge Gold an mehrere Männer. Diese konnten im Anschluss mit der Beute flüchten.

Bei einem der Täter soll es sich um einen etwa 20 Jahre alten Mann mit dunklen Haaren gehandelt haben. Dieser ist etwa 1,70 Meter groß und schlank. Laut Polizei trug dieser weder einen Bart noch eine Brille.

Schockanruf in Kaufbeuren erfolgreich

Ebenfalls erfolgreich waren Schockanrufer am Mittwochabend in Kaufbeuren. Die unbekannten Täter gaukelten einem Senior vor, dass seine Tochter einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe und forderten eine Kaution in fünfstelliger Höhe. In seiner Verzweiflung habe der Mann einem unbekannten Mann dann Goldmünzen in einem mittleren fünfstelligen Wert übergeben, berichtet die Polizei. Der Täter hatte vor dem Wohnhaus auf die Übergabe der Wertgegenstände gewartet.

Bei dem Mann, der die Goldmünzen in Kaufbeuren abgeholt hatte, handelt es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten Mann mit normaler Statur. Der Täter war etwa 1,7 Meter groß und trug eine dunkle Mütze.

Weiterer Betrugsversuch in Kaufbeuren gescheitert

Ein Tag zuvor waren angebliche Polizeibeamte nicht erfolgreich. Eine Seniorin hatte ebenfalls einen Anruf von einem falschen Polizisten erhalten und hatte daraufhin einen Mann in ihr Haus gelassen. Nach Angaben des Polizeipräsidiums Schwaben Süd-West hat dieser vorgegeben, den Tresor der Frau inspizieren zu wollen.

Da die Frau jedoch den Schlüssel des Tresors nicht finden konnte, rief sie bei ihrem Sohn an. Der Täter flüchtete daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Bei dem unbekannten Betrüger handelt es sich um einen etwa 1,85 Meter großen und unauffälligen Mann im Alter von etwa 40 bis 50 Jahren. Er trug zum Tatzeitpunkt einen Trenchcoat.

Allgäuer Polizei warnt vor Schockanrufen, falschen Polizeibeamten und anderen Betrugsversuchen

Die Polizei warnt erneut vor Betrugsmethoden, mit denen besonders ältere Menschen um ihre Ersparnisse gebracht werden sollen. Grundsätzlich sollten Personen misstrauisch werden, wenn sie nach Geld oder Wertsachen gefragt werden. Im Zweifelsfall sollen Betroffene Angehörige oder die Polizei informieren.