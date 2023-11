Extra-Runde bei "The Taste": Der Teamchef macht es spannnend für die Allgäuerin

Nina Meyer kocht bei "The Taste" 2023 auf Sat1. Die Spitzenköchin aus dem Allgäu zeigt sich in der Sendung souverän. Schafft sie es in die nächste Runde?

09.11.2023 | Stand: 18:21 Uhr

In Folge Zwei von "The Taste" musste Nina Meyer aus Balderschwang um ihren Verbleib im Wettbewerb zittern. Doch mit ihrem letzten Löffel konnte Sie die Jury überzeugen und darf weiter in der beliebten Koch-Show antreten. Doch wie schlug sich die Allgäuerin in der dritten Folge der Show?

Die erste Aufgabe: Statt des üblichen Team-Kochens in der ersten Hälfte der Sendung, wo alle aus dem Team ein ericht kochen dürfen und der Coach schickt den besten Löffel zur Jury, mussten diesmal die Coaches selbst ran. Der Preis: Wer den besten Löffel zaubert, bringt sein gesamtes Team sicher in die nächste Runde. Beim schwächsten Löffel hingegen müssen alle Teammitglieder ins Entscheidungskochen - das bedeutet es könnten zwei Kandidaten oder Kandidatinnen ausscheiden. Gast-Jurorin: Cornelia Poletto. Thema: Zurück in die Schule.

In Folge 3 von "The Taste" ist das Thema: Zurück in die Schulzeit - Die Allgäuerin freut sich

Genauer gesagt: Die Coaches mussten Fächer ziehen. Der Teamchef der Allgäuerin - Tim Raue - zog das Fach Mathe. Die anderen Coaches hatten die Fächer Geschichte, Chemie und Kunst. Tim Raue entscheidet sich für die Formenlehre.

Es wird ein harter Kampf gegen die Zeit bei Raue. "The Pressure is on. Er hat relativ spät angefangen mit den Ravioli, es steht viel auf dem Spiel", sagt Nina Meyer während ihr Team-Coach schwitzt und kocht. Ziel ist es, viele Formen auf den Löffel zu zaubern. Runde Ravioli mit Venus-Muschelfüllung, Paprika in Kreisen ausgeschnitten garniert mit Zucchini-Röllchen - der Löffel soll die Formenlehre aus der Mathematik darstellen. Und ganz nebenbei soll die italienische Kochart Jurorin Poletto überzeugen.

Tim Raue belegt letzten Platz beim Coach-Kochen - Entscheidungsrunde für Team Rot

Die Jurorin zeigt sich begeistert vom Mathe-Löffel. Den Sieg nimmt aber Alexander Hermann mit mit seinem Chemie-Löffel. Beim schwächsten Löffel fällt die Wahl auf die Mathematik von Team Rot. Das heißt, das ganze Team Rot muss ins Entscheidungskochen - auch die Allgäuerin.

Thema für das Einzelkochen: Klassenfahrt nach Italien. Die Reaktion von Nina Meyer: "Wer liebt nicht italienisches Essen?" Doch was zaubert die Allgäuer Küchenchefin dann auf den Löffel? "Ein Lammkarree mit gehackten Artischocken und einem Oliven-Jus. Es wird gehackt, gekocht, gebraten - und dann angerichtet. Die Löffel werden eingeschickt und die Kandidaten und Kandidatinnen dürfen Bibbern.

Der erste Löffel stammt direkt von der Allgäuerin. Die Coaches probieren - "Es riecht sensationell" lautet das erste Urteil. "Das ist süß, das ist bitter, das ist herzhaft - das schreit mich an und sagt 'Ah, gib mir eine Flasche von deine beste Rotweine dazu'" sagt Tim Raue über den Löffel. "Das ist ein Masterpiece - ich hatte eine tolle Konsistenz", sagt Frank Rosin. Alexander Herrmann gefällt besonders, dass der Löffel eine andere Seite Italiens gezeigt habe. Schlussfazit von Alex Kumptner: "Ein richtig geiles Maul voll Italien." - Das Ende vom Lied: Nina Meyer sahnt einen goldenen Stern ab.

Nina Mayer erlangt goldenen Stern beim Einzelkochen

Dann folgt das Entscheidungskochen - mit dem gesamten Team Rot. Thema: Wunschtag in der Schulkantine. Gekürt werden die beiden schwächsten Löffel. Die jeweiligen Köchinnen oder Köche müssen die Sendung verlassen. Nina Meyer reagiert: "Als ich das Thema gehört hab, habe ich mich so gefreut. Weil ich auch in der Montessori-Schule in Sonthofen als Hauswirtschaftslehrerin quasi arbeite und ich sehr, sehr gut weiß, was Kinder nicht mögen."

Die Allgäuerin kocht Gemüsereis mit Chicken Nuggets und Mayo-Sauce. 60 Mintuen hat die Spitzenköchin dafür Zeit. Beim Anrichten des Löffels steht der Team-Chef der Allgäuerin bei. Der Löffel wird wieder als erstes versucht - und erhält gutes Feedback. "Absolut gelungen" lautet das Urteil. Im Gegensatz zur Folge Zwei manövriert die Allgäuerin in Folge drei souverän und kommt ohne Schrammen in die nöchste Folge. Die erscheint dann am nächsten Mittwoch, 15. Oktober.