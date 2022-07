Uraufführung am Theater Kempten: Hans Piesbergen spielt den exzentrischen, androgynen Pop-Star David Bowie. Die 70er und 80er Jahre werden wieder lebendig.

31.07.2022 | Stand: 17:55 Uhr

„We can be heroes, just for one day“ – am Ende der Uraufführung des Stücks „David Bowie – Asteroid 342843“ stehen die 350 Gäste im Theater in Kempten und singen den Klassiker „Heroes“ lauthals mit. Geschenkt, dass die Mehrheit auf die Eins statt auf die Zwei klatscht. Das Publikum feiert zurecht Hans Piesbergen, der kongenial, mit Verve und Power zweieinhalb Stunden in die Rolle des legendären exzentrischen Pop-Stars schlüpfte. Der Jubel gilt auch seinen famosen Mitstreitern.

