Thomas Huber übernimmt die Geschäftsführung des Allgäuer Zeitungsverlags

21.09.2023 | Stand: 08:59 Uhr

Thomas Huber (50) übernimmt spätestens zum 1. April 2024 die Geschäftsführung der Mediengruppe Allgäuer Zeitung, zu gleichen Teilen ein Unternehmen der Presse-Druck- und Verlags-GmbH in Augsburg (Mediengruppe Pressedruck) und des Fürsten Erich von Waldburg-Zeil. Die Position war nach dem plötzlichen Tod von Rolf Grummel vakant geworden.

Derzeit führen Andreas Barmettler (Kaufmännische Leitung), Reiner Elsinger (Verlagsleitung) und Michael Oberst (Leitung Personal) als Interims-Verantwortliche die Geschäfte des Allgäuer Zeitungsverlags.

Thomas Huber wird neuer Geschäftsführer des Allgäuer Zeitungsverlags

Thomas Huber begann seine Verlagslaufbahn in der Mittelbayerischen Zeitung in Regensburg, ehe er im Jahr 2000 in die Online-Vermarktung der Süddeutschen Zeitung wechselte. Nach weiteren Stationen beim Münchner Merkur und den Oberpfalz Medien folgte 2021 der Wechsel zur Mediengruppe Bayern (Passau), bei der Huber die Geschäftsführung der Mittelbayerischen Zeitung übernahm. Seit März 2023 ist er ebenfalls als Geschäftsführer für den Donaukurier in Ingolstadt zuständig.

Andreas Scherer, Vorsitzender der Geschäftsführung der Mediengruppe Pressedruck: „Ich freue mich sehr, dass mit Thomas Huber ein sehr erfahrener Verlagsmanager mit breiter operativer Erfahrung die Geschäftsführung der Mediengruppe Allgäuer Zeitung übernimmt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und wünschen Thomas Huber viel Erfolg für diese verantwortungsvolle Aufgabe. Schon heute möchte ich Andreas Barmettler, Reiner Elsinger und Michael Oberst für das in der Übergangszeit Geleistete danken.“

Das ist die Mediengruppe Allgäuer Zeitung

„Ich bin überzeugt, dass wir mit Herrn Huber die Stelle des Geschäftsführers kompetent besetzt haben. Seine Erfahrung und wirtschaftliche Kompetenz ist in dieser Zeit für den AZV wichtig, um den Verlag in eine gute Zukunft zu führen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit ihm“, so Fürst von Waldburg-Zeil.

Zur Mediengruppe Allgäuer Zeitung mit ihren knapp 800 Beschäftigten gehören unter anderem acht Printausgaben im gesamten Allgäu, die Digitalportale allgäuer-zeitung. de und all-in.de, der Fernsehsender allgäu.tv sowie RSA Radio.