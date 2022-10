Im Prozess um den mutmaßlichen Tierskandal von Bad Grönenbach wird die Geschichte der Kühe beleuchtet. Dafür sitzt eine Amtstierärztin im Zeugenstand.

11.10.2022 | Stand: 19:53 Uhr

Der Kuh mit der Nummer 20180 soll es sehr schlecht gegangen sein. Sie lag in einer matschigen Mischung aus Stroh, Kot und Urin. Sie hatte ein Schmerzgesicht, die Ohren waren angelegt. Als sie auf die Kuh zuging, versuchte das Tier nicht, zu flüchten. So beschreibt es eine Amtstierärztin vom Landratsamt Unterallgäu. Sie sitzt am Dienstag als Gutachterin im Memminger Landgericht, in dem derzeit ein Prozess um den mutmaßlichen Allgäuer Tierskandal läuft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.