Tisch reserviert und nicht erschienen: Müssen "No-Shows" im Allgäu künftig zahlen?

Wenn reservierte Tische frei bleiben, ist das für die Restaurant-Betreiber ein großes Ärgernis. Verlangen Allgäuer Wirte also künftig eine Entschädigung?

14.02.2023 | Stand: 09:40 Uhr

Ein kurzes Telefonat oder per Klick im Internet - einen Tisch in einem Restaurant zu reservieren ist kein Hexenwerk. Doch ein solches ist es offenbar für mehr Menschen, wenn es darum geht, den Tisch wieder zu stornieren oder eine veränderte Personenzahl mitzuteilen. Zumindest ist das der Eindruck von Ludger Fetz.

Gemeinsam mit seiner Familie betreibt er das Hotel Freiberg in Oberstdorf mit mehreren Restaurants - darunter das mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Maximilians, das Jagdhaus oder das Fetzwerk. In Großstädten wie in München verlangen einige Wirte bereits eine Entschädigung für sogenannte "No-Shows", also Menschen, die nicht zu ihrer Tisch-Reservierung antreten. Ist so etwas auch im Allgäu zu befürchten?

Gastronom aus Oberstdorf sieht dringenden Handlungsbedarf bei Nicht-Erscheinen

"Wir müssen handeln", sagt Fetz. Doch wie genau das aussehen soll, wisse er noch nicht. Eine Entschädigung zu verlangen sei jedoch das letzte Mittel, zu dem er greifen wolle. Neben dem Namen müssten dann noch mehr Daten bei den Reservierenden abgefragt werden. Beispielsweise verlangen manche Gaststätten in München die Hinterlegung von Kreditkarteninfos, um die Karte im Falle des Nicht-Antretens mit einem durchschnittlichen Bewirtungspreis zu belasten. Doch das bedeute einen gehörigen Zeitaufwand und diese Zeit habe man derzeit in der ohnehin schon vom Fachkräftemangel gebeutelten Gastronomie nicht.

Außerdem habe kein Restaurant-Betreiber Lust darauf, gegen die "No-Shows" zu ermitteln, sagt Armin Hollweck, Betreiber des Hotels Adler in Oberstaufen und Oberallgäuer Kreisvorsitzender des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbands (DEHOGA). Er sei sich "deshalb sicher, dass die Kollegen, die so handeln, das aus der puren Not heraus tun müssen". (Lesen Sie dazu auch: Gastronomie sucht Mittel gegen Personalmangel - auch in anderen Branchen)

"No-Shows" in Allgäuer Restaurants: Verlust kann am nächsten Tag nicht wieder eingeholt werden

In den Restaurants von Ludger Fetz sei es noch kein Problem das völlig überhand nehme, sagt er. "In der Regel sagen unsere Gäste rechtzeitig ab." Und auch bei Ludwig Gehring, Inhaber des Bayerischen Hofs in Lindenberg und Lindauer Amtskollege von Hollweck beim DEHOGA, komme es im Schnitt einmal im Monat vor, dass Gäste ihren reservierten Tisch nicht antreten.

Doch nicht nur das unentschuldigte Fehlen füge den Wirten Schaden zu, sagt Fetz. Auch wenn statt der zum Beispiel sechs angekündigten Gäste nur drei erscheinen, bedeute das Einbußen für das Restaurant. Denn der reservierte Sechser-Tisch sei dann nur zur Hälfte belegt. Deshalb sage er zu seinen Mitarbeitern immer wieder: "Ein Stuhl, der heute leer bleibt, ist morgen weg." Der Verlust könne am nächsten Tag nicht mehr eingeholt werden.

Passiere das nur einmal, sei das nicht so tragisch. Fetz rechnet am Beispiel des Jagdhauses in Oberstdorf vor: 30 bis 40 Euro gingen pro nicht belegtem Platz flöten. Doch passiere das mehrmals im Monat, komme am Ende des Jahres locker ein Monatsgehalt eines Mitarbeiters zusammen. Schlimmer sei es in der gehobenen Gourmet-Gastronomie. Hier rechne Fetz mit über 100 Euro die pro nicht erschienenem Gast fehlen. Zusätzlich lebe ein solches Restaurant nahezu ausschließlich von Gästen, die ihren Tisch reservieren. Im Wirtshaus könne ein nicht belegter Tisch oft spontan mit Gästen gefüllt werden, die unangekündigt kommen, sagt Fetz. Im Gourmet-Restaurant "reserviert keiner mehr spontan nach". (Lesen Sie auch: Das sind die neuesten Trends der Gastro- und Tourismus-Branche im Allgäu)

Tisch-Reservierung nicht angetreten: "Großstädtern nicht mehr bewusst, dass auf dem Land reserviert werden sollte"

Der Oberstdorfer Gastronom geht davon aus, dass es vor allem den Touristen aus den Großstädten schlicht weg nicht mehr bewusst ist, dass "bei uns auf dem Land reserviert werden sollte". Von seinen Söhnen, die in Großstädten leben, weiß er, dass dort die Flexibilität in der Gastronomie eine ganz andere sei, sagt Ludger Fetz. "Die Wirte dort können die leer gebliebenen Plätze relativ einfach nachfüllen." Das funktioniere im Allgäu nur bedingt. Und auch bei der jüngeren Generation hat Fetz ein "anderes Lebensgefühl" ausgemacht: "Sie schlendern durch die Stadt und gehen dann ganz spontan dort oder dort rein."

Um das noch nicht zu große Problem nicht weiter anwachsen zu lassen, wollen Fetz, Gehring und Hollweck auf die Vernunft ihrer Gäste setzen. "Wir versuchen, die entsprechenden Gäste freundlich darauf hinzuweisen", was ein nicht angetretener Tisch oder das Erscheinen mit einer geringeren Personenzahl für das Restaurant bedeutet, sagt Fetz. "Wir müssen dem Gast mehr Verantwortung übergeben." Ein kurzer, rechtzeitiger Anruf mit der Absage oder der veränderten Personenzahl sei angemessen. Auch für Armin Hollweck ist das Aufbrummen einer Entschädigung "derzeit keine Option".