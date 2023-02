Zahl der Todesfälle im Allgäu steigt im Winter

Die höhere Infektionsgefahr spielt laut Medizinern ebenso eine Rolle wie psychische Gründe. Wenn es früher dunkel wird, schlägt das vielen Menschen aufs Gemüt.

13.02.2023 | Stand: 17:35 Uhr

In der kalten Jahreszeit sterben im Allgäu mehr Menschen als im Frühjahr oder Sommer. So lag die Zahl der Todesfälle in Memmingen nach städtischen Angaben im Dezember 2022 bei 94, im September lediglich bei 70. Diese Tendenz ist auch in Kempten absehbar: Dort sind im vergangenen Jahr in den Monaten Januar, Februar, März sowie November und Dezember im Durchschnitt fünf Menschen mehr gestorben als im restlichen Jahr.

