Tödliche Schüsse bei Zeugen Jehovas: Verdächtiger stammt offenbar aus dem Allgäu

Der mutmaßliche Todesschütze von Hamburg stammt offenbar aus dem Allgäu. Philipp F. soll in Kempten gearbeitet haben. Alle aktuellen Nachrichten und Infos.

10.03.2023 | Stand: 13:17 Uhr

Nach übereinstimmenden Medienberichten stammt der mutmaßliche Amokschütze von Hamburg aus dem Allgäu. Nach eigenen Angaben wurde der 35-jährige Philipp F. in Memmingen geboren, absolvierte in Kempten eine Lehre zum Bankkaufmann und studierte später an der Kemptener Hochschule.

Laut Deutscher Presseagentur ist er seit dem Jahr 2015 in Hamburg gemeldet - er arbeitete dort als Bank-Berater. In Hamburg soll er eine Waffenbesitzkarte beantragt haben. Der Mann ist den Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen nicht als Extremist bekannt gewesen.

Tödliche Schüsse in Hamburg: Verdächtiger Philipp F. stammt aus dem Allgäu

Dennoch tauchte sein Name in den Datenbanken der Sicherheitsbehörden auf. Das habe aber keinen kriminellen Hintergrund, sondern liegt an seiner Beantragung einer waffenrechtlichen Erlaubnis. Dafür ist immer auch eine Abfrage der Zuverlässigkeit nötig, bei der Bezüge zu Straftaten und Extremismus geprüft werden.

Bei Schüssen in einer Veranstaltung der Zeugen Jehovas sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden. Der mutmaßliche Täter Phillip F. stammt aus dem Allgäu. Bild: Christian Charisius, dpa

Philipp F. soll ein ehemaliges Mitglied der Zeugen Jehovas in Hamburg gewesen sein. Das teilten Polizei, Staatsanwaltschaft und Innenbehörde am Freitag in Hamburg bei einer Pressekonferenz mit. Er habe die Gemeinde vor eineinhalb Jahren freiwillig, aber offensichtlich nicht im Guten verlassen.

Tödliche Schüsse in Hamburg bei Zeugen Jehovas: Das ist passiert

Bei den Schüssen in einem Gebäude der Zeugen Jehovas in Hamburg hat es acht Tote und acht Verletzte gegeben. Das teilte Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) am Freitag in Hamburg auf einer Pressekonferenz mit. Zu den Toten zählt die Polizei auch den Täter. "Unter den Toten befindet sich im übrigen auch ein ungeborenes Kind im Alter von sieben Monaten, das im Mutterleib getroffen wurde", sagte Grote. Er bezeichnete den Vorfall als Amoklauf. "Eine Amoktat dieser Dimension - das kannten wir bislang nicht. Das ist die schlimmste Straftat, das schlimmste Verbrechen in der jüngeren Geschichte unserer Stadt."

Die tödlichen Schüsse waren am Donnerstagabend gegen 21.00 Uhr während einer Veranstaltung im Gebäude der Zeugen Jehovas im Hamburger Stadtteil Alsterdorf gefallen. Das hatte zu einem Großeinsatz geführt. Bis in den Vormittag waren die Ermittler zur Spurensuche am Tatort unterwegs. Doch viele Details sind noch unklar. Die ersten Leichen wurden mittlerweile abtransportiert. (mit dpa)

