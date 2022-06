Tragödie im Kleinwalsertal: 28-Jährige stürzt 200 Meter tief in den Tod

Eine 28-jährige Alpinistin aus Deutschland ist im Kleinwalsertal in den Tod gestürzt.

05.06.2022 | Stand: 08:44 Uhr

Tödlicher Bergunfall im Kleinwalerstal: Wie die Polizei in Vorarlberg (Österreich) mitteilt, starb eine 28-jährige Deutsche am Samstag (4. Juni 2022) bei einem Sturz nach Begehung eines Klettersteigs.

Den Angaben zufolge unternahm die Frau am Samstagmorgen gegen 8 Uhr alleine eine Wandertour in Mittelberg im Kleinwalsertal. Die Wanderin stieg von der Fiderepasshütte in Richtung des Mindelheimer Klettersteig auf. Nach der Begehung des Klettersteigs auf dem Nordostgrat zwischen dem Südlichen Schafalpkopf und dem Kemptner Kopf wollte sie ihre Route weiter fortsetzen.

Kleinwalsertal: Wandererin stirbt nach Sturz - Wanderer werden Zeugen der Tragödie

Auf dem Nordostgrat verlor die Urlauberin ihren Halt und stürzte 200 Meter durch sehr steiles und mit Felsen durchsetztes Gelände in Richtung des Wildentales ab. Diesen Absturz konnten andere Wanderer wahrnehmen und verständigten unmittelbar die Rettungskräfte.

Die verunglückte Wanderin konnte durch das Team des Polizeihubschrauber Libelle gemeinsam mit der Bergrettung Mittelberg nur mehr tot geborgen werden, teilte die Polizei am frühen Sonntagmorgen mit. Die junge Alpinistin stammte aus Baden-Württemberg, wie die Vorarlberger Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mitteilte.

Der Polizeihubschrauber Libelle hat seinen Sitz in Hohenems (Vorarlberg). Er gehört zu den insgesamt acht Hubschraubern, die in den Allgäuer Alpen zum Einsatz kommen. Eine Übersicht über alle Rettungshubschrauber sowie alle wichtige Infos die Wanderer über Erreichbarkeit, Kosten und Einsatzgebiete wissen müssen, haben wir in diesem Artikel zusammengetragen. Die junge Frau ist das Todesopfer in diesem Jahr in den Allgäuer Alpen. Im Februar waren zwei Männer am Geißfuss in Oberstdorf tödlich verunglückt. Im März starb eine 27-jährige Wanderin bei einem Sturz am Hochgrat bei Oberstaufen.

Lesen Sie auch

Alpinunfall in Österreich 72-Jähriger verunglückt am Hohen Freschen

Lesen Sie auch: Allgäuer Wanderin stürzt im Kenzengebiet ab - Schlechtes Wetter erschwert Rettung mit Hubschrauber

Weitere Nachrichten aus dem Kleinwalsertal und dem Oberallgäu lesen Sie hier.

Hinweis: In einer ersten Meldung war von einem Sturz im Klettersteig die Rede. Laut Polizei passierte der Unfall aber nach Begehung des Klettersteigs. Wie bitten dieses Missverständnis zu entschuldigen.