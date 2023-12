Geräuschvolle Abgründe: Büchners Woyzeck steht in Memmingen auf dem Prüfstand

Premiere auf der Studio-Bühne des Landestheaters Schwaben: Christine Hofer inszeniert „Transit Woyzeck“ nach Georg Büchners Fragment etwas unentschieden.

04.12.2023 | Stand: 18:55 Uhr

Es scheppert gewaltig, wenn Woyzeck der Wahnsinn packt und er zwischen leeren Erbsendosen nach dem Sinn seiner Existenz wühlt. Im Video knallen Spindtüren, weil ein Job nicht ausreicht, um überleben zu können. Dazu legt der früh verstorbene Autor Georg Büchner dem gehetzten Unterprivilegierten sein Menschenbild in den Mund: „Jeder Mensch ist ein Abgrund; es schwindelt einem, wenn man hinabsieht.“ In der Inszenierung „Transit Woyzeck“ von Intendantin Christine Hofer im Studio des Landestheaters Schwaben in Memmingen tut sich dieser Abgrund mehr geräuschvoll als tiefgründig auf.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.