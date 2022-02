Trotz Corona-Krise: Kommunen im Allgäu planen große Projekte

Jetzt fließt zusätzliches Geld vom Staat und die Steuern sprudeln weiter. Im Unterallgäu gab es sogar einen Einnahme-Rekord. Doch Kommunen haben auch Sorgen.

Auch in schwierigen Zeiten sind große Bauprojekte geplant: Die schwäbischen Kreise kommen finanziell „gut durch die Krise“, sagt Landkreistag-Vorsitzender Elmar Stegmann (Lindau). Der Freistaat habe Wort gehalten und einen Ausgleich für die Gewerbesteuer-Ausfälle gezahlt (siehe Infokasten). Doch nicht alle Kommunen werden eine solche Hilfe benötigen. Im Unterallgäu haben die Steuereinnahmen der Städte und Gemeinden im vergangenen Jahr ein „neues Allzeithoch“ erreicht, sagt Kreiskämmerer Sebastian Seefried: Dies hänge wohl damit zusammen, dass das produzierende Gewerbe als starker Steuerzahler von der Pandemie nicht so stark betroffen sei.

"Die Kommunen nicht vergessen"

„Die Kommunen nicht vergessen“, hatte der Lindauer Landrat Stegmann (CSU) nach Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 gefordert. Dieser Wunsch ging in Erfüllung. Laut dem schwäbischen Städtetags-Vorsitzenden Stefan Bosse (Kaufbeuren) zahlten Bund und Land im Jahr 2020 einen Ausgleich für entgangene Gewerbesteuer-Einnahmen, für das vergangene Jahr übernimmt der Freistaat alleine diese Aufgabe. Dies habe positive Folgen, sagt Stegmann. Bei den aktuellen Haushaltsberatungen in Gemeinden des Kreises Lindau zeige sich, dass Kommunen auch in der Corona-Krise weiter investieren.

Dies gilt auch für den Landkreis selbst: So wird heuer in Lindenberg die Antonio-Huber-Förderschule gebaut. Das Projekt kostet 17 Millionen Euro, auch der Staat beteiligt sich an der Finanzierung. Zudem steigt der Kreis jetzt auch wieder in die Planung für ein neues Berufliches Schulzentrum in Lindau ein. „Die gelockerten Corona-Regeln und die Aussicht auf einen speziellen Omikron-Impfstoff eröffnen die Perspektive, dass wir bald zu mehr Normalität zurückkehren werden“, sagt Stegmann.

Das Unterallgäu - eine Wachstumsregion

Auch im Unterallgäu sprudeln die Einnahmen trotz Corona. Laut Kämmerer Seefried haben die Kommunen bei der Gewerbesteuer im vergangenen Jahr ein Plus von 1,1 Prozent erzielt. In diese Gesamtzahl ist der Ausgleich des Freistaats für Einnahme-Ausfälle im Gegensatz zum Vorjahr noch gar nicht eingerechnet. Wegen ihrer wirtschaftlichen Stärke hätten auch nur wenige Kommunen einen Anspruch auf Hilfe des Landes, sagt der Kreiskämmerer. Im Landkreis Unterallgäu stimmten einfach die Grundvoraussetzungen: „Das ist eine Wachstumsregion.“

Doch nicht überall ist die Stimmung derart gut: Die Stadt Kaufbeuren erhält aus einem anderen Grund für 2021 kein Geld aus dem staatlichen Rettungsschirm. „Unsere Steuereinnahmen sind im Vergleich zu anderen kreisfreien Städten in Bayern so gering, dass fast nichts mehr wegbrechen kann“, sagt Rathauschef Bosse (CSU). Das müsse man akzeptieren, „dennoch ist es bitter für den Tabellenletzten, dass die reichen Brüder und Schwestern etwas bekommen“. Zumal Corona ja auch höhere Ausgaben nach sich ziehe: etwa für zusätzliche Hygiene und Corona-Tests.

Warum sich manche Vorhaben im Allgäu verzögern

Während Kommunen hier mehr Geld ausgeben mussten als geplant, konnten sie andere Vorhaben nicht oder nur verspätet realisieren. So verzögerte sich zum Beispiel die Sanierung einer Brücke in Kaufbeuren wegen des angespannten Holzmarktes. Zudem bekamen Kommunen zu spüren, dass die Auftragsbücher vieler Handwerker prall gefüllt sind: „Es gibt Projekte, bei denen wir für einzelne Gewerke kein einziges Angebot bekommen haben“, sagt Stegmann. Manche Vorhaben müssen nun also nachgeholt werden. Das hat laut Bosse einen gewichtigen Nachteil: „Die Kosten werden höher, da schlägt jetzt die Inflation zu. Bei allen Projekten sind deutliche Kostensteigerungen zu erwarten.“ Bayernweiten Zahlen zufolge könnten Zuwächse bei den Steuereinnahmen den Anstieg bei den Bau- und Personalkosten nicht ausgleichen, sagt Bosse. Die konkrete Lage in Kaufbeuren: „Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten vier Jahren insgesamt 50 Millionen Euro neue Schulden machen werden.“ Die Stadt hat derzeit Schulden in Höhe von 28 Millionen Euro. Oberbürgermeister Bosse plädiert darum für eine vorsichtige Finanzpolitik in den nächsten Jahren. Während Kaufbeuren dennoch die zehn Millionen Euro teure Sanierung des Hallenbades wie geplant durchziehen will, wird es Einschnitte an anderen Stellen geben. So seien bei Schulen und anderen öffentlichen Gebäude heuer nur noch „Notreparaturen“ vorgesehen, sagt Bosse.



