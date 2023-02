Trotz Plusgraden: Skilifte sind in Betrieb

Skifahrer aufgepasst: Trotz der verhältnismäßig warmen Temperaturen haben viele Lifte geöffnet. Teilweise sind aber nicht alle Pisten befahrbar.

17.02.2023 | Stand: 05:50 Uhr

Die Allgäuer Skipisten trotzen bislang den warmen Temperaturen der vergangenen Tage: Der Großteil der größeren Bergbahnen hat weiterhin für Skifahrer geöffnet. An der Nebelhornbahn in Oberstdorf sind beispielsweise neun von zwölf Pisten in Betrieb.

Weil es in dieser Woche auch nachts warm gewesen ist, sei eine größere Menge Schnee geschmolzen, sagt Erik Siemen, Winterexperte bei der Allgäu GmbH. Das mache überwiegend Dorfliften und Skigebieten in niederen Lagen zu schaffen. Mehrere Skigebiete haben deshalb schon einen Teil ihrer Pisten gesperrt.

Kunstschnee in höheren Lagen

In höheren Lagen, wo auch Kunstschnee eingesetzt worden ist, sei die Piste noch kompakt genug. Dort locke die Sonne zudem auch Wanderer an. Mehr Probleme gibt es laut Siemen bei den Allgäuer Langlauf-Loipen. Weil es „seit Langem nicht mehr geschneit“ hat, sei nicht genügend Schnee vorhanden, um sie zu präparieren.

Was das Wetter angeht, wird es am Wochenende laut den Meteorolgen des Deutschen Wetterdienstes jedoch wenig winterlich - eher fühlingshaft. Mehr dazu hier.