Obwohl sich die Mehrheit der Bürger dagegen stemmt, bleibt es beim millionenschweren Bau eines Restaurants am Vilsalpsee. Für die Zufahrt ist eine Maut geplant.

26.08.2021 | Stand: 05:00 Uhr

Trotz Widerstands aus der Bevölkerung hält die Gemeinde Tannheim an den millionenschweren Plänen für einen Gastro-Neubau am Vilsalpsee fest. Die Mandatsträger des kleinen Tiroler Ortes setzen sich damit über eine Volksbefragung hinweg, die noch vor wenigen Wochen mehrheitlich gegen das Projekt ausgefallen war. Nur einer von zwölf Gemeinderäten stellte sich jetzt gegen den 3,7 Millionen Euro teuren Neubau im Naturschutzgebiet in den Allgäuer Alpen.