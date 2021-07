Eine Eisenbahnverbindung von Kempten über Reutte nach Innsbruck ist laut einer Studie technisch machbar. Das Projekt könnte bis zu 1,5 Milliarden Euro kosten.

01.07.2021 | Stand: 06:00 Uhr

Bereits in diesem Jahr hätte mit dem Bau eines Straßentunnels am Fernpass begonnen werden sollen. Das zumindest hatte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) noch vor zwei Jahren versprochen. Doch inzwischen liegen die Pläne für den Ausbau der wichtigen Transitroute zwischen dem Außerfern und dem Inntal auf Eis. Das liegt zum einen an der Corona-Pandemie, die vieles überlagert. Aber auch daran, dass die schwarz-grüne Landesregierung sich nicht mit einem weiteren Konfliktthema belasten will.