Allgäuer stehen zusammen für die Ukraine: Diese Veranstaltungen sind geplant

Viele Menschen auch im Allgäu zeigen nach dem Angriff Russlands Solidarität mit der Ukraine. Dazu sind in der Region Veranstaltungen geplant - ein Überblick.

25.02.2022 | Stand: 13:21 Uhr

Auch im Allgäu bekunden dieser Tage viele Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine. Sie demonstrieren gegen den Krieg und protestieren gegen den Angriff Russlands. Auch Behörden hissen als Zeichen der Solidarität Flaggen oder beleuchten Gebäude. Ein Überblick über die geplanten Veranstaltungen:

Kempten: Kundgebung am Freitag um 12 Uhr auf dem Hildegardplatz

Unter dem Motto „Solidarität mit der Ukraine für Frieden in Europa“ veranstaltet die Stadt Kempten an diesem Freitag, 25. Februar, eine kurze Kundgebung. Beginn ist um 12 Uhr auf dem Hildegardplatz. „Wir alle sind jetzt gefordert, solidarisch zu sein. Wir werden helfen, wo es nötig ist, und wir treten ein für die freiheitlichen Werte in einem geeinten Europa“, sagte Oberbürgermeister Thomas Kiechle zu Beginn der Stadtratssitzung. Der Rathauschef veranlasste außerdem, dass am Donnerstag als Zeichen der Solidarität an den städtischen Gebäuden die Europaflagge gehisst wurde.

Kempten: Friedensgebete am Freitagabend und Mittwochmittag an der Friedensglocke

Zu Friedensgebeten an der Friedensglocke auf dem St.-Mang-Platz lädt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) Kempten ein. „Die Entwicklungen der Ukraine-Krise erfüllen uns alle mit großer Sorge“, sagt der katholische Pfarrer Rupert Ebbers auch im Namen des evangelischen Dekans Jörg Dittmar.

Wie geht es den Menschen in den Aufmarschgebieten? Wie fühlen sich Soldaten und Soldatinnen? Welche Folgen wird ein möglicher Krieg für Europa und unsere Idee von Frieden, Freiheit und Demokratie haben? „Wir glauben, dass Gott höher ist als menschliche Pläne und mächtiger als Herrscher und Strategen“, finden Ebbers und Dittmar. Gebete seien wichtig um Frieden und Vernunft für die, die Entscheidungen treffen. Für die Menschen, die sich für den Frieden einsetzen und für jene, die in Gefahr sind. (se)

Die Friedensgebete finden an jedem Freitag ab 25. Februar, 18 Uhr, und an jedem Mittwoch ab 12 Uhr statt. Sie werden von Mitgliedern der ACK Kempten verantwortet. Mitwirkung ist erwünscht.

Füssen: Friedengebet am Samstag um 16 Uhr in der Christuskirche

Angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine lädt der ökumenische Arbeitskreis Füssen am Samstag, 26. Februar, um 16 Uhr zu einem Friedensgebet in die evangelische Christuskirche (Kirchstraße 2) in Füssen ein.

„Der Krieg in der Ukraine macht sprach- und hilflos. In dieser beunruhigenden und gefährlichen Situation wollen wir gemeinsam für die Menschen im Krisengebiet beten, unsere Sorgen und Klagen vor Gott bringen, singen, schweigen und Kerzen anzünden", schreibt Pfarrer Peter Neubert. Alle christlichen Gemeinden Füssens sind dabei und hoffen, dass sich viele Menschen anschließen und ein Zeichen für den Frieden setzen.

Memmingen: OB Schilder lädt zum Friedensgebet am Sonntag um 17 Uhr

"Mit großem Entsetzen, großer Betroffenheit und Erschütterung verfolge ich die aktuellen Geschehnisse in der Ukraine", sagt Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder. Dies nimmt er zum Anlass, um Bürger gemeinsam mit dem Evangelisch-Lutherischen Dekanat Memmingen und der Katholischen Pfarreiengemeinschaft Memmingen zum Friedensgebet einzuladen: Am Sonntag, 27. Februar, um 17 Uhr in der Kirche St. Martin.

Schilder: "Im Zuge dieses Gebetes wollen wir die Solidarität der Stadt zu ihren Freunden in Tschernihiw und der gesamten Ukraine zum Ausdruck zu bringen." Die Freundschaft zwischen Memmingen und Tschernihiw besteht seit über 30 Jahren.

Oberstaufen: Friedensgebet am Sonntag um 19 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul

Die katholische Pfarrgemeinde St. und Peter und Paul Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu) lädt am Sonntag, 27. Februar, um 19 Uhr zum Friedensgebet in die Pfarrkirche St. Peter und Paul ein: unter dem Motto #prayforukraine mit Liedern aus Taizé.

Pfarreiengemeinschaft Grünten: Beten für den Frieden in der Ukraine

Zum 40-stündigen Gebet unter anderem für den Frieden in der Ukraine lädt die Pfarreiengemeinschaft Grünten (Landkreis Oberallgäu) ein: Am Faschingssonntag, 27. Februar, von 12 bis 20 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Blaichach, am Rosenmontag, 28. Januar, um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Stephan in Rettenberg, am Faschingsdienstag, 1. März, um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Ulrich in Burgberg, am Aschermittwoch, 2. März, von 8 bis 18 Uhr in der Pfarrkirche St. Martin in Blaichach sowie um 18 Uhr zum Beginn der österlichen Bußzeit, St. Martin in Blaichach.

Beten für den Frieden am Mittwoch um 17 Uhr in Blaichach

Am Mittwoch, 2. März, läuten ab 17 Uhr die Glocken in der katholischen und evangelischen Kirche in Blaichach ( Oberallgäu) für die vom Krieg betroffenen Menschen in der Ukraine. Zu dem ökumenischen Friedensgebet von 17 bis 17.30 Uhr in der Stephanuskirche Blaichach lädt das Pfarramt Immenstadt ein.

