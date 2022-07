„Wir wären dem ziemlich schutzlos ausgeliefert“ - Allgäuer Unternehmen fürchten den Erdgasmangel

Erdgas ist derzeit knapp. Viele Firmen benötigen das Gas jedoch in der Produktion - auch im Allgäu. Wie bereiten sie sich auf mögliche Probleme vor?

01.07.2022 | Stand: 05:45 Uhr

Gas gilt mittlerweile „als knappes Gut“: So hat es Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beim Ausrufen der Alarmstufe des Gas-Notfallplans formuliert. Es ist jedoch nicht nur in der Stromversorgung wichtig, auch unabhängig davon sind viele Firmen von dem Rohstoff abhängig. So erklärte Schoeller Technocell, das im Ostallgäuer Günzach Spezialpapier herstellt, Erdgas sei „elementar für unsere Produktion“.

Greift die Notfallstufe des Plans, entscheidet die Bundesnetzagentur über mögliche Abschaltungen. Dabei haben systemrelevante Gaskraftwerke und geschützte Kunden Vorrang – systemrelevante Betriebe oder Branchen kenne das Gesetz jedoch nicht, erklärte Bayerns Wirtschaftsministerium auf Anfrage. Die Bundesnetzagentur weite derzeit aber ihre Datenbasis für mögliche Abschaltungen gemeinsam mit der Industrie aus, um deren Auswirkungen minimal zu halten. Doch wie stellen sich regionale firmen auf mögliche Mängel ein?

Erdgas liefert schnell starke, gut regulierbare Hitze

Aus technischer Sicht, sagt der Sprecher von Erdgas Kempten-Oberallgäu (Eko), Christian Blümm, sei Erdgas lange die Wunschenergie gewesen: „Man kriegt schnell starke Hitze, kann sie gut regulieren, schnell abschalten und es ist sehr sauber.“ Betriebe setzen auf den Brennstoff – und bangen nun.

Hinnehmen möchte man die im Gegensatz zur Pandemie fehlende Systemrelevanz beim Westallgäuer Käsehersteller Hochland nicht. Die Firma engagiere sich „massiv in verschiedensten Gremien, um eine höhere Schutzstufe für die Milchwirtschaft und damit für die Wertschöpfungskette zu erreichen“, sagte eine Sprecherin. Zudem prüfe man, wie der Einsatz von Gas eventuell reduziert werden könnte.

Einen ähnlichen Weg wählt Schoeller Technocell. „Wir arbeiten an technischen Lösungen, um alternative Energiequellen einsetzen zu können“, erklärte eine Sprecherin. Doch nicht nur in Branchen wie der Papierproduktion oder der Nahrungsmittelherstellung spielt ein möglicher Gasmangel eine Rolle – auch wenn er nicht immer direkte Auswirkungen hätte. (Den aktuellen Füllstand der deutschen Gasspeicher finden Sie hier.)

Folienhersteller EK-Pack befürchtet Rohstoffknappheit

Das gilt etwa für EK-Pack, einen Folienhersteller aus Ermengerst (Kreis Oberallgäu). „Unser Hauptenergieträger ist Elektrizität, wir haben nur einen ganz kleinen Erdgasbedarf“, sagt Geschäftsführer Marco Ziegler. Trotzdem könnte eine Erdgasrationierung zur Gefahr werden, denn Rohstoffe beziehe man nahezu komplett aus der petrochemischen Industrie. Dort werde viel Gas für Vorprodukte und Prozesswärme benötigt. So könnten Ausfälle dafür sorgen, dass Polyamide oder bestimmte Polyethylentypen – also Kunststoffe – nicht geliefert werden. „Beides sind sehr wichtige Materialien für uns.“ In der chemischen Industrie gebe es riesige Lieferketten, in denen einzelne Ausfälle starke Auswirkungen haben könnten. „Wir wären dem ziemlich schutzlos ausgeliefert und können nur abwarten und hoffen, dass es nicht dazu kommt.“

Eine Sorge ist dagegen unbegründet: Dass Gasmangel für kalte Wohnungen sorgt: Haushaltskunden und Fernwärmeerzeuger gelten als geschützt. „Wir bekommen Gas“, sagt Christoph Lindermayr von der ZAK Energie GmbH, die auch das Müllheizwerk Kempten betreibt. Auch der Restmüll staple sich bei Rationierungen darum nicht. „Nur etwa neun Prozent unserer Fernwärme werden mit Erdgas erzeugt, ein Prozent mit Heizöl.“ In der Spitzenlastzentrale, die das Müllheizwerk ergänzt, habe man einen Zweistoffbrenner und könne Gas durch Heizöl ersetzen. „Wir sind bestens vorbereitet.“

