Tausende Flüchtlinge aus der Ukraine leben im Allgäu: Wie klappt die Integration?

Die Anteilnahme in der Bevölkerung war groß: Vor drei Jahren kamen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine im Allgäu an. Zahlreiche Privatleute und Familien nahmen Geflüchtete auf, die nach Beginn der russischen Invasion am 24. Februar 2022 ihre Heimat verließen. Mittlerweile leben 7700 Ukrainerinnen und Ukrainer im Allgäu, wie die Regierung von Schwaben mitteilt. Zahlenmäßig entspricht das mehr als der Hälfte der Einwohner von Immenstadt. Doch wie funktioniert die Integration? Und wo sehen die Geflüchteten ihre Zukunft? Wir haben unterschiedliche Beispiele zusammengetragen:

So viele Ukrainer arbeiten im Allgäu



In Arbeit: „Die Ukrainerinnen und Ukrainer integrieren sich sehr gut in unseren Arbeitsmarkt“, sagt Liv Mary Barth, Sprecherin der Agentur für Arbeit Kempten/Memmingen. Das liege unter anderem daran, dass teils Ukrainer in den Allgäuer Jobcentern arbeiten, die den Geflüchteten bei der Vermittlung rasch helfen. Erhebungen im August sowie im November 2024 ergaben: 2466 Ukrainer gehen im Allgäu einer Beschäftigung nach, 4000 beziehen Bürgergeld, 880 absolvieren einen Sprachkurs oder befinden sich in einem Ausbildungsprogramm. Aktuellere Zahlen gibt es nicht. Und auch keine prozentualen Angaben, wie viele der geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainer im erwerbsfähigen Alter einer Arbeit nachgehen. Denn: In der Gesamtzahl von 7700 Ukrainern im Allgäu sind auch Kinder und Senioren enthalten. Das Alter wird aber statistisch nicht erfasst, wie die Regierung von Schwaben mitteilt.

Icon Vergrößern Halten zusammen: die ukrainischen Flüchtlinge Natallia, Viktoriia, und Anna (vorne von rechts) sowie (hinten von links) Marion, Winfried und Norbert Söhner. Foto: Benedikt Siegert Icon Schließen Schließen Halten zusammen: die ukrainischen Flüchtlinge Natallia, Viktoriia, und Anna (vorne von rechts) sowie (hinten von links) Marion, Winfried und Norbert Söhner. Foto: Benedikt Siegert

Ukrainische Mutter ist dankbar für Aufnahme in Allgäuer Familie

Dankbar: Viktoriia (37) und ihre Tochter Anna (13) leben seit drei Jahren in einer Wohnung im Haus von Norbert und Marion Söhner in Füssen. „Wir haben großes Glück. Unsere Vermieter sind wie eine Familie für uns und die Menschen hier sind sehr hilfsbereit und freundlich“, sagt Viktoriia. Zusammen wurden schon Geburtstage, Weihnachten und Silvester gefeiert. Mittlerweile leben auch Viktoriias Mann und eine ihrer Cousinen im Haus. „Wir helfen uns gegenseitig. Es passt einfach“, erzählt Norbert Söhner. Ihm ist wichtig, dass sich die Gäste aus der Ukraine voll auf die neue Situation einlassen. Dazu zählen für ihn der Spracherwerb und eine Arbeit. Viktoriia und ihre Cousine arbeiten in der Hotellerie. Wie es weitergeht? „Wir wissen es nicht“, sagt Viktoriia mit Blick auf den anhaltenden Krieg.

Helfer aus dem Westallgäu ist „ernüchtert“

Ernüchtert: Abrupt endete der Kontakt eines Westallgäuer Ehepaares zu drei Geflüchteten - zwei Frauen und einer Jugendlichen - aus der Ukraine, die sie aus Solidarität für knapp zwei Jahre in einer Wohnung ihres Hauses aufnahmen. Anfangs kostenlos, später gegen Miete, die teils vom Landratsamt und vom Jobcenter gezahlt wurde. Nach zunächst harmonischen Monaten kriselte es im zwischenmenschlichen Bereich. „Ich hab sie, gelinde gesagt, zunehmend als fordernd erlebt. Das war eine ernüchternde Erfahrung“, sagt der Mann, der anonym bleiben will. Eines Tages stand ein Auto vor der Tür. Die drei Geflüchteten verstauten ihre Koffer darin - und teilten ihm mit, dass sie jetzt ausziehen. „Da war ich sprachlos“, sagt der Mann, der auf rechtliche Schritte wegen der nicht eingehaltenen Kündigungsfrist jedoch verzichtete. „Wem hätte das etwas gebracht?“

Icon Vergrößern Mira Tkachivska und ihre Tochter Sofiia leben in Obergünzburg. Foto: Martina Diemand Icon Schließen Schließen Mira Tkachivska und ihre Tochter Sofiia leben in Obergünzburg. Foto: Martina Diemand

Ukrainerin will nach dem Krieg zurück in die Heimat - ihre Kinder möchten im Allgäu bleiben

Zwiegespalten: Viele Ukrainer vermissen ihre Liebsten in der Heimat. Zum Beispiel Mira Tkaschivska. Die Ärztin flüchtete vor drei Jahren mit ihren beiden Kindern nach Deutschland. Ihr Mann blieb zurück in der Ukraine. „Wenn es endlich Frieden gibt, gehe ich sofort zu ihm zurück“, sagt die 46-Jährige, die im Ostallgäu bei einem ambulanten Pflegedienst arbeitet. Anders ist das bei ihren Kindern. Sie sehen ihre Zukunft in Deutschland. Ihr 21-jähriger Sohn macht gerade eine Ausbildung zum Technischen Systemplaner. Ihre 16-jährige Tochter hat innerhalb von drei Jahren sehr gut Deutsch gelernt: Nach der Fachoberschule will sie in einem medizinischen Beruf arbeiten. Sie fährt Snowboard, spielt Volleyball: „Ich fühle mich hier zuhause.“

Täglich überschlagen sich die Nachrichten: Ukrainer im Allgäu verfolgen angespannt Lage in ihrer Heimat

Angespannt: Wird es bald Frieden in der Ukraine geben? „Wir geben die Hoffnung nicht auf, dass Recht und Wahrheit siegen“, sagt Lena Knitz, Vorsitzende des Ukrainischen Vereins Allgäu in Kempten. Der Kurs von US-Präsident Donald Trump sei jedoch unberechenbar. „Wir sind total verwirrt, was er will“, sagt Knitz. Sie glaubt, dass viele Ukrainer bei einem „echten Frieden“ zurückgehen würden, um ihr Heimatland wieder aufzubauen. „Andere haben sich eingelebt in Deutschland, haben Arbeit und Freunde. Sie würden lieber bleiben.“ Eines ist ihr bei der Arbeit für den Verein besonders wichtig: „Ich will, dass die Integration gelingt. Es soll keine Parallelgesellschaft von Ukrainern in Deutschland entstehen, sondern ein Miteinander.“