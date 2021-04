Ein Video am Rande der "Querdenker"-Demo in Kempten zeigt, wie Polizisten eine Frau mit Handschellen fesseln. Was die Frau sagt und was die Polizei erwidert.

19.04.2021 | Stand: 19:25 Uhr

In der Diskussion um ein Video über die Kontrolle einer Frau am Rande der Demonstration von sogenannten "Querdenkern" in Kempten gehen die Darstellungen der Beteiligten und der Polizei weit auseinander.