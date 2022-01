Unbekannte zerstörten seine Figuren: Jetzt reagiert der Holz-Künstler vom Hopfensee

Unbekannte zerstörten vor Kurzem ein halbes Dutzend der beliebten Holz-Figuren am Hopfensee. Ihr Erbauer Richard Merkl hat eine klare Botschaft an die Täter.

21.01.2022 | Stand: 12:00 Uhr

Die „Frust-Auszeit“ ist beendet: Der Holz-Künstler vom Hopfensee macht weiter, nachdem Unbekannte vor Kurzem ein halbes Dutzend seiner beliebten Figuren am Wegesrand zerstört hatten. „Ich war echt sauer und hab’ ein bisschen Zeit gebraucht, um das zu verdauen“, sagt Bio-Bauer und Bauhof-Mitarbeiter Richard Merkl, der seit Jahren in seiner Freizeit die Skulpturen aus kaputten, vom Borkenkäfer befallenen Bäumen mit der Motorsäge schnitzt. Jetzt schmeißt der 41-Jährige aus Hopfen am See (Füssen) sein Gerät wieder an. „Viele haben mich ermutigt, weiter zu machen“, sagt der Ostallgäuer. „Ich wollte ja nie in die Öffentlichkeit. Aber nach dem Vorfall hat es sich irgendwie rumgesprochen, von dem die Figuren stammen“, erzählt er schmunzelnd. Als er am Mittwochvormittag mit seinen beiden Sägen auf einen Baumstumpf zu schreitet, wird er sogleich von Spaziergängern angesprochen. „Sind sie der Künstler mit den Holzfiguren?“, fragt ihn ein Urlauber-Ehepaar. Als er nickt, strecken sie ihre Daumen nach oben: „Klasse Arbeit.“

Angefangen hat Richard Merkl mit seinem Hobby, als er vor gut zehn Jahren an einem anderen See ähnliche Figuren entdeckte. „Da habe ich mir gedacht, dass wäre doch auch was für den Hopfensee“, erinnert sich der Vater von drei Kindern, der dem Nachwuchs eine Freude machen wollte: „Wenn es etwas ungewöhnliches am Wegrand zu sehen gibt, laufen Kinder doch viel lieber um den See“, erzählt er schmunzelnd. Im Lauf der Jahre entstanden um die 15 Figuren, zum Beispiel von Adler, Krokodil, Zwerg und Biber.

Vandalismus am Hopfensee: Polizei sucht nach den Tätern

Im Dezember dann der Schock: Unbekannte zerstörten ein halbes Dutzend davon. Neben dem Künstler und vielen Spaziergängern zeigte sich auch Füssens Bürgermeister Max Eichstetter (CSU) entrüstet. Die Polizei wurde eingeschaltet. Doch bislang fehlt von den Tätern jede Spur. Waren hier Randalierer am Werk? Richard Merkl glaubt es nicht. „Die hatten eine Handsäge dabei und haben die Figuren sauber von den Baumstümpfen abgetrennt. Vermutlich stehen die Skulpturen jetzt in irgendeinem Garten oder sie dienten als Hochzeits- oder Weihnachtsgeschenk.“

So oder so bringt ihn die „Skulpturen-Selbstbedienung“ auf die Palme - und dabei geht es ihm weniger um seine geleistete Arbeit, sondern um deren Bedeutung für Kinder: „Die hatten großen Spaß daran. Deshalb finde ich das Ganze völlig daneben. Das geht gar nicht!“

Im Lauf der Zeit will Merkl die gestohlenen Figuren Schritt für Schritt durch neue ersetzen. Am Mittwoch machte er den Anfang und schnitzte ein Eichhörnchen. Sehr zur Freude von Spaziergängern: „Unglaublich, wie geschickt er das macht“, staunten sie.

